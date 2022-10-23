北護大慶祝創校75週年校慶活動，由10月18日璀璨75校慶音樂會、10月22日活力運動會及園遊會熱鬧揭開序幕，醫護學者、產業專家、校友齊聚「北護75幸福惜福」慶祝活動，除表揚教師教學研究、學生參與競賽及傑出校友等獎項外，並藉由「北護映象老照片特展」回憶校園生活，並透過「鏡頭下的幸福北護」校園拍照打卡活動及「鳳凰-止於至善」視覺形象設計比賽再創美好校園記憶。學生社團並展現青春活力，齊心錄製全臺大串連祝福影片，創意祝福北護生日快樂！

吳淑芳校長於校慶慶祝大會感謝歷任校長培育優質護理健康管理專業人才貢獻社會，厚植北護根基。近年北護大在推動教學研究、產業連結、國際合作、永續發展等均有亮眼表現，積極提升教學研究軟、硬體，不斷創新蛻變，展現大學社會責任。

慶祝大會與會貴賓合影。(北護大提供)

吳淑芳校長與傑出校友合影。(北護大提供)

吳淑芳校長提及，校園入口處的鳳凰白石是楊英風大師作品，鳳凰是鳥中之王，有保護群鳥的重責大任，如同北護大肩負著成為「亞太地區護理健康照護標竿大學」的願景，對社會有著重要承諾和責任。在歷經疫情、天災、建設歷程後，勉勵全校師生逆風向前挺進，順風時順勢展翅前進，和北護大一起邁向輝煌的百歲、及下一個「七十五年」!

國立陽明交通大學楊慕華副校長見證北護大成長茁壯，近幾年國際評比排名表現亮眼，在國內技職護理體系獨佔鰲頭。校友會理事長方芳以身為北護大校友為榮，校友們堅守北護大的核心價值，用更多的專業和影響來回饋母校的培育。

75週年校慶師生於體育館合影。(北護大提供)

新光醫院副院長洪子仁表示，疫情期間北護大透過數位轉型，視訊教學、與時俱進滾動修正，展現彈性和韌性，實踐聯合國SDGs確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習的能力。振興醫院葉明陽副院長肯定北護大為振興醫院培育許多醫護人才，雙方持續在資訊、護理、健康等領域有密切良好的合作關係。

吳淑芳校長感恩善心人士懷抱謙遜的心捐資成立「謙益獎學金」，取「謙受益」的意涵，「謙」是謙遜、虛心，益是「滿溢」。「謙益」是因謙虛而受益，懷抱著虛懷若谷、拋磚引玉的心情，希望帶動更多善心人士共同捐助獎學金，讓有需要的學生勇敢逐夢，走出國際，進而圓夢；學生受惠後能貢獻社會、熱心公益，提升國人的健康照護品質。