三峽6層樓民宅氣爆鋁窗炸飛，消防人員在樓梯間發現不明黃色粉末。（新北消防局提供）

今(23)日下午3時許，新北市三峽區大同路上1棟6層樓高住宅發生一起氣爆，造成5人送醫救治，其中1名20多歲劉姓男子全身燒燙傷傷勢較為嚴重，消防人員在3至4樓層間發現不明黃色粉末，將交由鑑識人員釐清該粉末是什麼成分，遭炸傷劉男也指出，在上樓欲整理倉庫時，一打開門就發生爆炸。

據自由時報報導，消防人員在氣爆現場3樓至4樓的樓梯間，發現有不明黃色粉末，初步無法判斷該粉末是什麼成分，將交由鑑識人員採證釐清；據了解，氣爆現場是3、4樓的樓中樓，劉姓傷者與母親同住在3樓，4樓為倉庫使用，劉男下午要上樓整理倉庫時，沒想到一開門就發生爆炸，造成附近10多戶受到波及。

從影片中可見，6層樓民宅其中2、5樓的氣密窗框架垂降牆外，搖搖欲墜，大樓中庭也佈滿氣爆後噴飛的碎玻璃與行李廂等物品，連對面棟民宅的玻璃、遮陽雨棚、窗架也被波及震到碎裂，也有些物品噴飛到對面樓層住宅外遮陽雨棚上。

這起氣爆造成20多歲劉男二度燒燙傷較為嚴重，對面3樓1對祖孫受傷，67歲曾婦四肢擦挫傷，15歲楊女遭玻璃割傷，5樓1對父女受傷，56歲父親遭玻璃割傷、22歲女兒四肢擦挫傷；詳細事發原因有待進一步調查釐清。