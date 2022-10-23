前總統馬英九今天下午前往北市議員耿葳競總成立大會站台。（楊亞璇攝）

中國共產黨第二十次全國代表大會昨閉幕，將「堅決反對遏制台獨」寫入黨章堅決反對和遏制台獨。前總統馬英九今天表示，很擔心中共總書記習近平未來5年任期會武力攻台，馬強調自己做了8年總統，沒有一天懷疑兩岸會交戰，現在沒人敢這樣說。

馬英九今天下午前往北市議員耿葳競總成立代會站台，致詞談到兩岸關係時，稱自己看到中共20大會議，當中嚴厲譴責台獨、絕對不放棄使用武力，他看了心裡擔心習近平未來5年任期，2022到2027年會不會武力攻台，不管怎麼樣，美國、歐洲等世界各方看到烏克蘭、俄羅斯戰爭後，都擔心這是否會在台灣發生，他強調台灣應避免兵凶戰危。

馬英九指出，最近中國廣播公司董事長趙少康喊「票投民進黨，青年上戰場」，他自己要講一句話「票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九強調，自己當了8年總統，沒有一天懷疑兩岸會交戰，他與習近平在新加坡會面時，英國《經濟學人》雜誌社論認為這是大陸從在1980年代以來對台灣主權上所做最大的讓步；但是6年後，去年同樣《經濟學人》封面故事卻指台灣是全世界最危險的地方，而且認為戰爭難以避免。

馬英九提到，為什麼時隔6年，就從不會打仗到可能打仗？這表示政府政策有錯誤，該與大陸研商、和解的不做，然後做出小動作，如台灣國慶日、兩岸互不隸屬，造成對方認為我們還在搞台獨。

馬英九說，不管大家是否喜歡，都要面對這個事情，他特別希望大家記住「票投民進黨，青年上戰場」、「票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九最後指出，他執政8年從來沒有人說兩岸會打仗，現在沒人敢這樣說，雖然不敢說一定會打仗，但是很多人都很擔心，「不擔心的舉手，沒有人不擔心」，大家一定要抓住分寸，不要與大陸打口水戰，不然情況會對台灣非常不利。