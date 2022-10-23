侯友宜聽取現場消防報告。（新北市府提供／李奇叡新北傳真）

侯友宜強調，會請環保局、工務局漏夜將玻璃碎片清理完畢，以及處理外觀較為危險處。（新北市府提供／李奇叡新北傳真）

今日下午3時許，新北市三峽區大同路319巷內一處6層樓高住宅，3、4樓突發生氣爆，多戶門窗遭到震破，中庭都是碎玻璃和窗架，一片狼籍，消防隨即啟動大量傷患機制，共5名住戶受傷，傷者目前均無生命危險，新北市長侯友宜表示，這起氣爆共波及12戶26人，若有安置需求的會連夜協助，請各位住戶安心。

消防調查，爆炸地點確定為4樓倉庫，而產生的威力波及社區12戶，一名住在3或4樓的27歲劉姓男子受傷最嚴重，全身36％二度燒傷，急忙下樓向母親求救，要求上樓滅火，後續警消趕抵，將他送往亞東醫院急救，另外住在3樓的69歲曾女、15歲楊女四肢擦傷、玻璃割傷，送往恩主公醫院，住在5樓的55歲林男及22歲林女也有四肢擦傷、玻璃割傷情形，送往土城長庚醫院，目前全無生命危險，確切氣爆原因仍待勘驗。

侯友宜、消防局長黃德清稍早也抵達現場勘查狀況，侯友宜表示，這次氣爆影響12戶26個人，會由市府協助妥善安置，也會請環保局、工務局漏夜將玻璃碎片清理完畢，以及處理外觀較為危險處，讓住戶可以回去拿東西，住戶可以放心。

侯友宜強調，現場有聞到瓦斯味，但確切氣爆原因還在調查中，任何狀況都不排除。他指出，因為社區很小，此次氣爆造成多名住戶被割傷，其中一名較為嚴重、中重症燒燙傷的劉男，主要就是氣爆中心的住戶，務必會詳盡調查，了解氣爆原因。

至於氣爆波及多棟住戶，是否有可能影響結構？侯友宜說，目前看起來沒有太大影響，都是外觀受損，但他會請工務局的結構技師到現場勘驗，做詳細的報告。