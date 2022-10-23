快時尚品牌陸續來台布局，讓許多民眾能夠以平實價格買到符合潮流的服飾。有網友好奇，在UNIQLO、GU、Zara、GAP、H&M等常見的幾家平價服飾中，詳細差異是什麼？沒想到竟釣出成衣業的內行人說明，其實日系品牌的UNIQLO、GU品質最好，原因則是因為要求高、品檢嚴格！

原PO在PTT發文表示，常見的平價服飾包括UNIQLO、GU、Zara、GAP、H&M等，許多服飾對於日常生活來說很好穿搭，其中他最愛的是UNIQLO和Zara，不過說到幾家服飾品牌的差異，他雖然能夠分辨風格不同，但總是無法解釋得太詳細，「大家覺得這幾家的差異是？」

對此，許多網友紛紛回應，「日系、韓系、美系？」、「UQ材質真的不錯」、「GU=平價版UQ，GAP美式休閒，H&M=地攤貨版Zara」、「Zara只是版型好看，品質我覺得很普」、「Zara跟H&M要看身材」、「UNIQLO簡約日系、Zara流行時尚、GAP牛仔、H&M路邊攤」。

不過有成衣業內行人指出，UNIQLO和GU其實是同一家母公司，UNIQLO布料較好，且因為都是日系品牌，品質要求很高，「工廠做這兩家的很辛苦，還要有外面派來的品檢員100%品檢，沒事才能包裝出貨」。

歐美品牌方面，Zara剪裁困難、布料普通，「穿好看的可以買，品質要求普普」，由於剪裁最浪費成本，所以價格貴一點也算合理；GAP以前對布料的要求很高，不過因為一直壓成本，品質開始變爛，「但是論印繡花水洗款式，還是這幾家（中）比較有在專注的」，GAP Outlet則幾乎是另一個品牌，因為都是另外下單給工廠；至於H&M，「垃圾 品質，剪裁跟布都很爛」，雖然號稱有品管，但工錢不多，對工廠來說最血汗。