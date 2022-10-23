上星期，加拿大溫哥華市本拿比區發生台裔騎警楊子信(ShaelynTzu-Hsin Yang)遭公園無家流浪者刺殺身亡的不幸事件，現在已知兇嫌是韓裔的咸鍾元(音譯，原名Jongwon Ham)，他是電影製片人，曾獲艾美獎，但這幾年相當失意落魄。

加拿大環球新聞(Global News.ca) 報導，這起事件發生在上周二，當時楊子信騎警陪同公園管理人，告知咸鍾元不能再公園搭帳篷了，此事令咸鍾元失控，拿起尖刀刺殺楊子信，現在他被被指控犯有一級謀殺罪。

咸鍾元在linkedin上的大頭照，2014年之前的照片。(圖/linkedin)

調查後發現，現年 37 歲的咸鍾元是科班出身的電影人， 2005至2006年在安大略省的謝爾登學院(Sheridan College)影像知識，2006至2009年，在羅亞利斯特學院(Loyalist College)修習電視與新媒體。

Before living in a tent in a Burnaby park, Jongwon Ham lived and worked in Toronto as an accomplished filmmaker, Global News has learned. https://t.co/mvYECTblxw — Global BC (@GlobalBC) October 22, 2022

他的紀錄片作品還曾經獲獎。2013年，他的短片在阿里郎韓國智慧手機電影節（Arirang Korea Smartphone Film Festival）上，獲得了觀眾選擇獎；2014年他製作了另一部旅行和美食紀錄片，還獲得艾美獎的肯定。

然而，也在2014年，咸被指指犯下性侵事件，調查的壓力令他痛苦，直到2017 年才被證明無罪。

但是傷害已經造成，他的工作難有進展，收入陡降。同時雖然罪名被洗脫，卻仍免不了遭到指指點點。法庭文件顯示，咸鍾元本來與室友合住在溫哥華的頂樓公寓，卻在去年1月遭到舉報，說他們對咸鍾元的心理健康感到不安，而他的脾氣也令人難以相處。

一位鄰居說，咸鍾元性格偏執，經常與鄰居發生衝突；不久之後，咸同意離開公寓，但之後他的舉止愈發失控，尤其經常攻擊治安人員。

2021 年 2 月，他被指控毆打警察，今年3月又在溫哥華海港中心美食廣場毆打一名保安。

本拿比附近的居民說，他已經在公園裡生活了近兩年，用公園噴泉水來洗襪子。他之前曾被帶出公園，但後來又自己回來了。來來往往幾次之後，楊子信騎警被指派向他通報，不能繼續在公園居住，咸的再次情緒失控，造成悲劇。他的下一次出庭定於11月2日。