國民姊夫AKIRA甫擔任第57屆電視金鐘獎揭獎人，23日又跑到高雄，擔任高雄電影節頒獎人，被問到自己在金鐘獎上用全中文揭獎的表現獲好評，他表示老婆林志玲有陪練中文，但還是把光環給得獎節目，「與其講那段演說多好，覺得當時入圍的每個節目以及頒獎的《綜藝玩很大》，應該是要給他們滿分，而不是自己該被打分數。」

當時AKIRA還想哏，在台上自稱「第一代姊夫」，「我來到台灣後，媒體對『姊夫』這件事比較有興趣，第一次在台灣這麼大型的場地露臉跟頒獎，想說好像需要讓場子更開心一點才有這想法。」當時他說完還比了人在台下的小S（徐熙娣），為典禮增添話題。

小S曾說想邀請AKIRA跟林志玲上她的節目《熙娣想聊2》，合體具俊燁上演「姊夫」相見歡，AKIRA大方說：「希望世界各地姐夫都來，一起做這件事。」未來也不排斥和具俊曄合體與觀眾們見面，認為每個「姊夫」都很棒，無須比較。

聊到林志玲備孕的辛苦過程，AKIRA感性說：「我們是夫妻，她是我重要伴侶，這段過程我全心全意支持她，有沒有小孩這件事不是我們能決定的，是上天安排，願意賜給我們這麼好的家人，不管有多辛苦都希望互相扶持，完成彼此最大心願。」