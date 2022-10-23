「第三屆海洋保育在地守護計畫成果發表會」今(23)日於臺北花博入口廣場盛大舉辦，由40個海洋保育在地團體分享豐碩在地守護成果，展出包含臺東部落守護硨磲貝、澎湖海域生物調查紀錄、寄居蟹放殼保育等展示攤位，還有陸爸爸說演故事劇團帶來結合表演藝術與海洋保育的演出，吸引超過1,000人次入場參觀，現場舉辦人氣票選活動，票選出成果最亮眼的團體，頒發「海廢藝術獎」，以表肯定。藉由在地守護成果展示，讓更多人關心海洋環境議題，共同守護海洋。

海洋保育署(下稱海保署)投入資源推動「海洋保育在地守護計畫」邁入第三年，從108年18個團體到今(111)年度成長至40個團體，遍及全臺17個縣市，集結在地團體努力，累計完成9式教案教材、19場次海廢調查、保育區與棲地巡守(護)逾40公頃、91場次志工培訓活動以及設計等，262場次海洋保育推廣活動、336場次生態調查、1,209位民眾及潛水員參與淨灘淨海活動、宣導活動人數超過1萬2千人次。

海委會代理主委周美伍及海保署長在攤位巡禮關心鱟保育。((海巡署提供)

海委會代理主委周美伍及海保署長頒發團體感謝狀 。(海巡署提供)

本年度成果發表會邀請40個團體共同展示與分享成果，部分團體現場分享執行過程的心路歷程，包括臺東部落夥伴共同守護硨磲貝、澎湖海域水中生物調查紀錄、綠島寄居蟹放殼調查及保育等經驗，以及在地經營進行海洋生態觀測或保育推廣等分享；另外邀請陸爸爸說演故事劇團結合表演藝術與海洋保育帶來快閃表演，吸引民眾目光。海洋委員會周代理主任委員親臨現場為民間團體的努力表示支持與肯定，藉由各種海洋教育推廣貼近民眾，讓聽眾認識這些默默付出的團體，更瞭解海洋保育重要性。

111年海洋保育在地守護計畫民間團體大合影 。(海巡署提供)

海保署署長黃向文表示，海洋保育在地守護計畫已執行三年，看到在地團體們的保育行動以及各方的努力，實為感動，非常開心保育海洋的觀念在地深耕茁壯。明(112)年度海洋保育在地守護計畫正擴大徵件中，歡迎海洋保育相關工作的社、財團法人、學校等單位，於111年10月28日前，線上報名(網址: https://forms.gle/htg7KUp7bu6hy2wx6)，並將提案計畫書及相關證明文件寄送至海保署(以郵戳為憑，徵件須知公告請參考海保署官網https://reurl.cc/kE2lor)，即有機會獲得補助，每案每年最高補助新臺幣50萬元！歡迎有志團體踴躍提案。