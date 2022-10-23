鄭寶清出席青年論壇，挺青年就業和居住正義。(鄭寶清團隊提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭寶清出席青年論壇，挺青年就業和居住正義。(鄭寶清團隊提供／蔡依珍桃園傳真)

無黨籍候選人鄭寶清23日出席2022桃園市長選舉青年論壇時說，希望打造安全、安心、安定的青年政策，來照顧所有桃園的年輕人，市府要積極規畫，並擔任中間的橋樑，無論是創業、就業大環境的安全性，都要全面為青年們把關。

台灣學生聯合會舉辦「2022桃園市長選舉青年論壇」，邀請桃園市長各候選人出席，檢驗候選人對於青年政策的重視程度，無黨籍鄭寶清、民眾黨賴香伶、民進黨鄭運鵬皆出席與會，與學生們直球對決，共商未來桃園青年政策的發展方向。

鄭寶清說，青年參與公共事務已經是全球趨勢，用不同的視野角度去審視自己的國家，為國家帶來更多元的想法與力量，未來是青年的，台灣環境對年輕人的期待，應當多多關心指點，不必再指指點點。

鄭寶清在青年論壇提出政策：

青年不只安心就業，還要安全就業：

1.成立「桃園安心就業網」：就服處除了辦理實體徵才活動，也要將徵才資訊搬上雲端，讓市府成為雙方橋梁，也讓雙方在對等的環境下媒合，透過協助資方在網站中徵才，並且配合青年就業獎勵計畫，政府絕對有義務為青年篩選、把關未來所就業的環境。

2.一年就業獎勵計畫：對於首次就業的青年，提出市府一年青年就業獎勵計畫，並在「桃園安心就業網」配合之企業實施。目前現制為受僱於同一單位滿3個月，每個月發放3000元，第4個月開始至6月，每個月發放4000元；未來欲將原訂受僱同一單位最長6個月獎勵金，延長至12個月，完成一年雇用且第13個月仍在職者，額外再獎勵3萬元。

3.役前就業培訓班及獎勵補貼：推動男子服義務役前，市府提供免費就業培訓班，協助青年在空窗期考取證照、培養職業相關技能，並且給予獎勵與生活補貼。

青年創業：

1. 青創基金計畫，創新經濟：政見中籌設市立商業銀行，在此前提下成立青創基金，讓桃園的青年創業貸款都可以比其他銀行更低利且貸款條件更寬鬆許多，青年透過研擬符合市府要求規格之企劃書，並通過審核審查即可擁有資格，相信會為桃園的經濟創新發展機會注入新的活水，也避免因為個人經濟財務條件不符一般銀行的規定條件而轉到地下錢莊高利息借貸，造成更嚴重的家庭與社會問題。

2. 青創連橫，創造產值：將青創產業與企業、廠商做連結，增加合作機會，提供青創產業更佳的效能，同時能夠富有產值，成為桃園產業鏈的一環，讓青創產業有真正的龐大經濟價值。

3. 提供青年創業家的法律服務效能：市政府青年局設立法律服務，透過單一窗口來協助青年創業可能遇到的法律問題，包括公司與行號、專利與商標註冊、競業條款擬定、人事成本勞動契約…種種相關法律問題，創業法律問題百百種，出現總是殺個措手不及，政府應該保障、協助青年創業在法律相關的狀況，提供免費法律諮詢瞭解創業中隱藏的法律問題以及公司發展機會，從事創業時比較不易觸法，以獲得更多喘息及發展的機會。

4. 創立青創基地帶來群聚效能：打造青年創業創新群聚園區，提供優惠獎勵措施，舉辦優質產品發表會及「與民眾有約」消費平台，創造參加國際青創產品競賽的機會，與國際接軌。

居住正義雙箭頭：

1.青年有房住，自備款政府扛： 我擔任立法委員時，最早提出《住宅法》以落實居住正義，同時也提案「用容積換住宅」，該兩案已立法完成。政府可以用容積換住宅的立法精神，給建築業者增加容積，再將增加的一部分作為青年購屋免頭款基金，這是政府創造的財源，不會債留子孫！

2.社會住宅租金合理化：以收入設算可負擔租金，從國外經驗可知，社宅租金都是按所得計算，租金不應該超過家庭所得的1／3，社會住宅立意就是要實質幫助到市民居住問題，而非身分別計算租金標準。例如最低工資為24000元，租金就不應超過7200元，民眾才能夠維持原有的生活品質。

青年市政共好：

1. 十八歲公民權價值宣導：18歲的青年被賦予完全刑事責任與服兵役的責任，在憲法中卻未被視為公民，真正成為公民是需要到二十歲，才被賦予投票權，這是權力與義務的不對等情形，18歲公民權修憲複決，需要通過965萬張同意票的高門檻，而這也是首次修憲複決投票，鄭寶清呼籲大家為此投下神聖的一票，也全面要求中選會對全國用力宣導，一起走向民主新道路！

2. 市政實習，種子公務員計畫：在桃園市府各機關設置合作實習名額，提供青年接觸了解政府運作體制及權責的實習機會，強化青年為民服務的觀念與熱忱，培養優秀種子公務員。

3. 青年參政實習制度計畫：市政府與桃園市各級民意代表合作，在各級民代底下增設一位青年實習名額，實習經費由市政府編列負責，讓對於政治與選務有興趣的青年，親自投身於其中，讓代表新穎的專業青年在台灣發光發熱，注入政治新活水。