義大天悅飯店全新推出的「饗樂遊住宿券」，每張售價4299元，相當於37折優惠。(義大天悅酒店提供)

圖說：力麗觀光即日起至11月14日舉辦「2022 ITF線上旅展」。(力麗觀光提供)

蘭力麗威斯汀酒店以東方禪風詮釋日式傳統雁型設計的建築風格。(力麗觀光提供)

力麗觀光線上旅展首推2999元的「聯合住宿券」，平日住宿券最低下殺21折。(力麗觀光提供)

旅遊市場回溫，民眾搶便宜趁現在。「2022 ITF台北國際旅展」將自 11月4日至11月7日在南港展覽館展開。深受親子客群青睞的義大皇家酒店與義大天悅飯店推出超值優惠住宿券，義大皇家酒店「2022悠遊趣住宿券」，主打五星假期只要28折起，寒假免加價；義大天悅飯店則推出全新「饗樂遊住宿券」，每張售價4299元，相當於37折的優惠，包住包吃包玩。力麗觀光以超值價2999元推出聯合住宿券，最低下殺21折；購買「聯合住宿券6張」則加贈總價4499元的贈品券1張及房型升等券1張。

義大皇家酒店買10送1 下殺28折寒假免加價

南台灣的義大世界結合住宿、購物、樂園，一站式度假服務是不少民眾家族旅行的首選。義大皇家酒店推出「2022悠遊趣住宿券」，原每晚超過萬元的豪華雙人房含二客早餐，旅展價每張只要4299元，可享受飯店內的戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房等上千坪休閒設施。民眾於2023年6月30日前持券入住，一般週六免收假日加價，跨年、農曆春節及國定假日不適用。另外現場購買住宿券，業者加碼送二客兒童自助式早餐及免費升等至有兩張標準雙人床的雅緻家庭房或經典客房，現省一千多元，買10張再送1張，相當於28折即可入住五星級飯店。

義大天悅飯店「這張券」最推 包住包吃包玩

義大天悅飯店則推出兩款住宿券，全新推出的「饗樂遊住宿券」，每張售價4299元，相當於37折優惠，包含雙人住宿與自助早餐，民眾可任選天悅百匯餐廳吃到飽晚餐二客或義大遊樂世界門票二張；現場購買則再享免費升等二張雙人床的溫馨家庭房，在指定日期前使用，一般週六無須再額外加價。另一款「義Fun遊住宿券」，入住雅緻雙人房住宿一晚含早餐每張售價3399元。

即日起至11月13日，兩家飯店也推出線上旅展，包括義大皇家酒店「皇家享食券」，每張750元即可品嚐星級飯店自助餐廳吃到飽，買10送1，平均每張最低只要682元。而天悅飯店也推出每張只要480元的「假日自助下午茶券」，買5送1，頗為超值。

力麗觀光線上旅展最低21折 早鳥優惠買6送1

力麗觀光旗下擁有馬告生態園區-棲蘭山莊、明池山莊、力麗哲園飯店-日潭館、月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店，還有宜蘭力麗威斯汀度假酒店等多家飯店，即日起至10月21日舉辦「2022 ITF線上旅展」，首推2999元的「力麗觀光聯合住宿券」最划算，平日原價的住宿券最低下殺21折。

力麗觀光祭出首波早鳥優惠，線上旅展購買「聯合住宿券3張」或「聯合餐券10張」加贈「300元抵用券1張」；購買「聯合住宿券6張」則加贈總價4499元的「聯合住宿券贈品券1張及房型升等券1張」。

業者受訪表示：「時序入冬，南台灣的墾丁還是陽光普照，不少民眾喜歡在冬天前往墾丁避寒躲雨，秋冬的墾丁氣候很舒服，這時入住力麗觀光儷山林會館墾丁館，持券平日入住精緻雙人房兩晚，還享早餐兩客，相當於原價21折優惠，非常超值。」

另外，力麗觀光預估明年第二季將推出的最新飯店品牌「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，已有不少粉絲敲碗想住。業者釋出大利多，今年在旅展購買的「力麗觀光聯合住宿券」，明年11月底前有機會可憑券入住這間高檔的五星級溫泉飯店，業者表示：「我們的聯合住宿券採跨域整合，憑券或加價可入住全台集團相關的飯店，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店優惠方案還在研擬，請粉絲隨時關注粉專相關資訊。」