嘉義市長黃敏惠下午出席嘉義市家長協會號召成立的「勇媽教育家長志工後援會」，並為幹部授旗。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠下午出席嘉義市家長協會號召成立的「勇媽教育家長志工後援會」，並為幹部授旗。（呂妍庭攝）

儘管被蔡英文點名執行力不佳，黃敏惠仍照既定行程出席公開活動，下午出席嘉義市家長協會號召成立的「勇媽教育家長志工後援會」。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠下午為勇媽教育家長志工後援會志工簽書。（呂妍庭攝）

蔡英文總統今出席民進黨嘉義市長候選人李俊俋百工百業後援會成立大會時，指中央這幾年給嘉義市很多預算，卻沒有一個會做事的地方首長來執行，就連汙水下道建設，4年前換市長後，執行進度就慢了！面對蔡英文的批評，市府反指，嘉義市長黃敏惠4年任內，第1期汙水下水道9標全部發包完成，接管率也大幅提升，戶數較前市府成長了11倍，且嘉義市政府也獲得110年度內政部營建署汙水下水道建設計畫考核評鑑第3組第1名。

蔡英文今提及，這幾年給嘉義市的經費愈來愈多，不因國民黨執政就減少，但嘉義市政府的執行進度太慢，連監察院都在糾正，「不行就換人做」，市府特別針對補助部分加以回應。

市府說，汙水下水道在經費部分，由中央與地方依比率分擔，這是全國一致的規定，更沒獨厚嘉義市，工程部分主要是之前配合中央政策，相關執行及補助方式一再變更所致，黃敏惠上任後，市府團隊克服種種困難同時，相關招標作業應辦事項同步進行，以爭取時效，4年來，第1期汙水下水道9個標全部發包完成，接管率也大幅提升，嘉義市政府也獲得110年度內政部營建署汙水下水道建設計畫考核評鑑第3組第1名。

另鐵路高架化工程雖然中央全額補助的承諾跳票，但市府還是先行籌措11.8億餘元，讓工程如期進行，嘉義市區進度更是超前。在前瞻3處停車場核定總經費8.13億元，中央4.36億元，市府要負擔3.77億元，現在工料雙漲，市府追加3次共2.77億元後，總經費10.90億元，中央補助還是4.36億元、市府增加到6.54億元。

市府強調，嘉義市是全國首創班班有冷氣及新風系統的縣市，後來教育部才跟進，尤其市府補助普通教室冷氣1658台，經費6624萬元，但教育部補助的是專科教室冷氣1012台，經費4885萬5000元，市府補助經費6624萬元，教育部並沒有補助給市府。另學習載具部分，嘉義市依教育部數位學習精進方案補助計畫，屬非偏遠區，是以6班補助1班方式辦理，市府已於5月中旬完成採購，並於6月底前全數完成安裝，各縣市皆由教育部全額補助，並非獨厚嘉義市。

至於西區運動館，原計畫3億5132萬餘元，中央補助2億元，但因工料上漲追加預算到5.9億元，中央還是只同意補助2億元，強調5.9億是計畫經費，並不是中央補助給地方的錢。

儘管被蔡英文點名執行力不佳，黃敏惠仍照既定行程出席公開活動，下午出席嘉義市家長協會號召成立的「勇媽教育家長志工後援會」，並為幹部授旗。「謝謝大家給我力量，讓我肩負使命再回來，團結所有人的力量！」黃敏惠說，擔任市長任內，將教育作為施政發展主軸，經過長時間的努力，成功展現嘉義市五星級的教育優點與特色，感謝每個教育夥伴的努力，將你們心中的熱情化為光，照亮世界。