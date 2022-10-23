一年一度臺灣最盛大的客家活動「2022臺北客家義民嘉年華」於10月22日到24日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場盛大登場，今年活動以「義民35．客＋潮」為活動主軸，展開為期3天的「迎神遶境」、「安座大典」、「挑擔奉飯」、「主祭大典」及「送神大典」等活動，重現客家民俗，傳承客家義民信仰的精神及價值。
2022臺北客家義民嘉年華第二天的重頭戲「挑擔奉飯」23日一早八點在台北市客家文化主題公園熱鬧登場，知名的世新大學啦啦隊以精彩的表演為「挑擔奉飯」活動開場，台北市的大家長柯文哲市長偕同客家事務委員會主委徐世勳、各級民意代表、各縣市貴賓等，啟動揚帆「台北領航」帆船，並和三千名鄉親組成以「義民35．客＋潮」為主題的六大隊伍，一起挑起擔頭，正式啟動「挑擔奉飯」遊行活動。
適逢九合一大選正如火如荼進行之際，國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中及無黨籍台北市長候選人黃珊珊三位也共同參與盛會，一起挑起扁擔踩街，讓滿滿的客家文化氛圍摻入了些許選戰煙硝味。
為了迎接臺北客家義民嘉年華第35周年，主辦單位擴大辦理活動，加入趣味裝扮、新創潮流、祈福意涵及融入客家語推廣等元素，並在挑擔奉飯更新增「闔家樂－親子挑擔」，讓挑擔奉飯的隊伍中不僅有表演藝術團體、外國人、新住民的身影，更出現了許多大人攜手小孩一起挑擔畫面，不僅提高活動參與及客家能見度，也加深客家文化向下紮根的能量，更讓不同文化的人種在體驗感受客家義民信仰的精神及價值與客家文化的多元風采之際，透過義民爺的保佑，齊心為在疫情肆虐下的台灣、全世界祈福。
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