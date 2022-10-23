台北市三大宗教盛事之一「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」已成為聞名全國的重要慶典，台北市文化局今舉行授證儀式，宣告大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典獲登錄為無形文化資產，並表彰保安宮維護、發揚傳統民俗信仰的貢獻。

建於1742年的大龍峒保安宮，不僅為地方信仰中心，至今已有280年的歷史，更是台北市代表性廟宇古蹟，每年農曆3月15日保生大帝聖誕前一天、農曆3月14日即舉行遶境活動，而神誕日當天則有隆重祭祀禮儀，包括放火獅，過火及家姓戲等儀式，成為保生大帝聖誕慶典系列活動，也為國內重要宗教盛事，經保安宮董事長廖武治將大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典提報無形文化資產審議，或全體出席文資委員一致同意登錄為無形文化資產。

文資委員認為保生大帝聖誕慶典，包含繞境、放火獅、家姓戲等文化傳統，農曆3月14日遶境由保安宮信徒組成參與，並使用神獸神輿車，神轎型態在全國祭典少見，深具在地特色，大龍峒保安宮以該慶典為核心，配合辦理各項藝文活動，對文資保存推廣專業也有意願，符合各項登錄認定。

台北市文化局長李麗珠今授證時表示，台北城市觀光發展不可缺乏文化、宗教、在地等元素，感謝保安宮不遺餘力維護無形文化資產，且近年廟方辦理保生文化祭，大力推廣宗教文化和歷史民俗，已經成為全國知名的文化品牌活動，獲登錄為保存者實至名歸。

為讓社會大眾對大龍峒保安宮以及「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」有更多認識，北市文化局於12月3日起於萬華剝皮寮歷史文化街區舉行「藝以人揚——台北市110年度登錄無形文化資產授證特展」，除有保生大帝聖誕慶典內容外，也展出獲登錄的傳統表演藝術「京劇」保存者楊蓮英及傳統工藝「繩結」保存者陳夏生精彩藝術成就，歡迎民眾前來欣賞。