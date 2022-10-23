藝術家達耐.達立夫創作的漂流之舟–希望種子。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

壯圍沙丘地景藝術節22日開幕場「龜山島．夢迴鄉」，由宜蘭噶瑪蘭族發展協會、精靈幻舞舞團、吳欣澤＆西尤島樂園等精彩演出。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

22日立法院長游錫堃、立委陳歐珀、交通部觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙等到場揭幕，一起行銷宜蘭在地觀光。。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

最Chill的2022壯圍沙丘地景藝術節今已邁入第4屆，以「眺島耕夢」為主題，今年首推6場次壯圍沙丘音樂會與創藝市集，串聯其周邊8處藝術據點藝文活動展覽，DIY手作等體驗課程陸續展開中；22日立法院長游錫堃、立委陳歐珀、交通部觀光局長張錫聰、縣長林姿妙等到場揭幕，一起行銷宜蘭在地觀光。

2022壯圍沙丘地景藝術節由東北角管理處、宜蘭縣政府與壯圍鄉公所合辦，10月22日下午3時於壯圍沙丘生態園區開展，至2023年2月28日結束，以「眺島耕夢」為主題，首推6場沙丘音樂會與創藝市集，及首次邀請在地8個藝文空間參與「藝術聚點」活動，提供多樣化在地遊程、藝文與美食體驗手作活動。

此次，由3組藝術家達耐.達立夫、黃錦城、杜瓦克.都耀與陳淑燕，進駐園區創作地景作品，作品名稱分別為漂流之舟–希望種子、篳路藍縷、趣．FUN鬆；在後疫情時代，睽違許久的創作與文化底蘊，透過藝術作品讓民眾用生活欣賞地景與藝術文化之美，並體會藝術美學是生活不可或缺的一環。

而6場沙丘音樂會，22日開幕場「龜山島．夢迴鄉」，由宜蘭噶瑪蘭族發展協會、精靈幻舞舞團、吳欣澤＆西尤島樂園等精彩演出，23日則由STACO、巴賴及晨曦光廊；11月12、13日表演主題為「海風蘭雨．水生活」；12月3、4是「耕夢造舟．愛無限」；表演團隊皆為知名創作歌手、團體組成，有楊肅浩、幽法、飽飽豬等。

另，首次邀請在地8個藝文空間，分別是壯圍的「牛頭司-耕牛小學堂」、「木予田商行」、「嶼伴書間」、「壯圍十八島」、「路邊烤肉x圍食堂」、「廢墟餐廳x葛瑪蘭漂流木藝術學校」、頭城老街「蘭城巷弄有限公司-金魚．厝邊」、宜蘭五結鄉農會倉庫的「利澤國際偶戲藝術村」等，提供多樣化遊程、藝文與美食體驗。

為讓大家能體驗在地風情，11月12、13日、12月3、4日規畫4場收費自行車輕旅活動，名額有限報名從速。其主辦單位亦提供付費接駁專車服務，接駁專車從宜蘭火車站出發，直達壯圍沙丘遊客中心，從22日下午2時30分至晚上9時許，開始每小時定點於火車站及遊客中心站牌接駁，請自備20元零錢上車付現。

詳細資訊可至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站 https://www.necoast-nsa.gov.tw/或藝術節活動網站https://www.zhuangweidunelandart.com/ 查詢，活動即時詳情請關注「2022壯圍沙丘地景藝術節」及「東北角之友」FB粉絲頁。