中華隊在U23世界盃最終戰以3比1擊敗墨西哥，奪下隊史最佳成績，先發投手李晨薰繳出5局僅失1分好投，這也是他受傷動刀後最長投球局數，始終保有旅外夢的他認為，這場比賽對自己來說是好的開始。

2019年U18世界盃中華隊奪下冠軍，李晨薰雖是陣中一員，但他卻在比賽中受傷，進入大學就讀之前手肘開了手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），這次再度披上中華隊戰袍，身體已恢復百分百的他也在今天繳出傷癒復出後最長局數。

今天李晨薰雖未再改寫生涯最快球速，但仍有效壓制墨西哥打線，用85球投5局，投出4次三振、1保送，僅被敲3支安打、失1分。李晨薰表示，首局失掉1分主要是自己有些失誤，換局時教練有提醒他放輕鬆一點，接下來就專心投每一球。

隊友徐基麟也扮演「心靈導師」，昨晚吞下3連敗後晚上集合時也跟投手群講了許多，李晨薰說：「他說最差也就這樣了，不要把勝負看太重，內容投好更重要。」

李晨薰賽後自評身體狀況OK，除了感謝教練團給機會，他也感謝自己有好表現，未來回到母隊後他仍不會鬆懈，會持續精進自己的球技，續朝旅外夢前進。未來不管是否能夠進入經典賽正式名單內，他認為，只要有入選大名單就是肯定，也會帶給他更多信心。