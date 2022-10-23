國民黨高雄市長候選人柯志恩這周末行程滿檔，安排逾20個行程。（柯宗緯翻攝）

年底選戰逼近，國民黨高雄市長候選人柯志恩選戰節奏愈來愈緊湊，這周末安排逾20個行程，展現陸軍及「潛在水裡」的海軍戰力。她強調，不少社團及組織只能私下溝通、合作，她也向市民喊話「高雄不能再走一黨獨大的回頭路」，盼大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

柯志恩今（24）日參加高雄第一藥師公會會員聯誼餐會，她感謝藥師在疫情期間在防疫的第一線上辛苦付出，無論是口罩與快篩實名制，或疫情期間的配藥、送藥服務，都可捕捉到藥師們辛苦身影。她說，未來擔任市長，必定秉持著醫藥分離的專業，尊重藥師，讓台灣引以為傲的「國家隊」能夠更加堅強且壯大。

除競選活動及餐會外，柯志恩今也把握與市民朋友接觸機會，今日上午參加國家體育場健走活動，下午又轉往衛武營兒童公園參加義消總隊嘉年華會，晚上則到河堤公園參加音樂會開金口獻唱。

柯志恩提到，民進黨在高雄長期執政，掌握資源優勢的條件下，不少社團、組織只能以非公開、私下等方式進行溝通與合作。不過，其實許多民眾都抱持著「支持陳其邁，票投柯志恩」的想法，在人情義理與市政建設之間，取得最佳的平衡。

選戰將進入衝刺階段，柯志恩疾呼，這次高雄選戰不只是選人，而是市民在選擇過何種價值與生活，「高雄不能再走一黨獨大的回頭路」，她有信心帶領高雄市民一起拚出更好的日子。她也強調，與基層民眾站在一塊本來就是她的特色，而近來勤跑基層，也有愈來愈多民眾上前合影、替她加油打氣，都顯示了自己在高雄頗具魅力。