經濟部所屬台電、台水、台糖及中油等四家國營事業23日舉行新進職員甄試，總計2萬2,947人報考，首節考試有1萬2,207人到考，預計錄取891人，平均錄取率僅7.3％，競爭激烈。目前各公司起薪約為3萬9,000元至4萬1,000元區間。

經濟部今天發布新聞稿指出，經濟部所屬事業機構2022年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共16個考場同時舉行初試，總計2萬2947人報考，首節考試1萬2207人到考，到考率53.2％，預計錄取891人，平均錄取率僅7.3％，競爭激烈。

這次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限；甄試共區分22個類別，初試以筆試辦理，考試科目包括共同科目國文、英文兩科，合計占總分20％；各類別專業科目各2科，合計占總分80％。

至於薪資情況，經濟部指出，人員正式派用後，起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為新台幣3萬9,000元至4萬1,000元區間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質育才及留才工作環境。

經濟部表示，甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於今年12月28日在經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。

參加複試合錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各公司派用人員派用資格正式派用。