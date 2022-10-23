民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批對手張善政稱「抗中」卻反對禁華為手機根本是「傾中」，張善政競選總部發言人凌濤回擊鄭運鵬「科技全不懂、抹紅是好手」，強調張善政是秉持資安專業，反批鄭運鵬只會以政治語言亂抹紅，凸顯昨晚藍營北區造勢大成功後「鄭，更急了」！

張善政專訪時自稱「抗中」，但在個人臉書卻發文認為「工研院等禁用華為手機的規定抓錯方向、沒有必要」，鄭運鵬對此表示，張善政對大陸的關係前後矛盾，全世界都認為國民黨的政治傾向和兩岸政策相對傾中，稱張若不是主張兩岸統一，怎會去擔任反獨促統小黨的最高顧問？

張善政競選總部發言人凌濤今回擊，張善政強調建立資安機制，防範可能誤觸後門程式所帶來的釣魚風險，重點不在於任何單一品牌的硬體，是以專業評價；鄭運鵬卻還是只會以政治語言亂抹紅，這只是凸顯，昨晚藍營北區造勢大成功後，「鄭，更急了」！

凌濤提到，張善政在2012年到2016年擔任行政院政務委員，兼任資安長及資訊長，負責和中國大陸的網路作戰，保護台灣的安全，還被對岸央視直接點名針對，對照民進黨靠嘴巴護台，遇到選舉就是抹紅，非常不可取，「被民眾看破手腳」。

凌濤強調，鄭運鵬的「鷗業新媒體」跟中國大陸三大電信國企做生意，其中千絲萬縷的關係至今不願給大家一個交代，到底有沒有出賣台灣民眾的個資？有多少金錢的往來？有沒有跟中共官員接觸？這些不先講清楚，怎麼還敢打抹紅牌？