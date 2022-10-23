國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦北區造勢晚會，號稱近2萬人參加。同時國民黨朱立倫主席、新北市侯友宜市長、台中市盧秀燕市長及中廣董事長趙少康也到場站台。對此，盧秀燕今（23）日更在臉書上PO出一張「神秘人的背影」，直呼「我倆相視而笑」，驚呆所有網友，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「昨晚造勢的幕後」的文章表示，她遇到侯友宜後，兩人相視而笑。盧秀燕指出「因為事前沒有約好，我們卻不約而同都穿白色POLO衫」，盧秀燕坦言，「經營城市，我們也很有默契，以市政為優先；競選連任，我們更有默契，都堅持正面選舉，給下一代樹立民主的榜樣」，盧秀燕更強調「我相信，我們正在競選的夥伴也有相同的特質，因為我們是『拚好生活』的團隊」。

此篇文章一發出，網友們紛紛留言表示「兩位市長都是一級棒！祝你們高票當選連任」、「人民榜樣，為民造福更是無量；堅持善良，使台灣社會更光亮」、「兩位市長加油！翻轉變藍天白雲」、「優質的市長，創造出優質的選舉」、「呼籲大家，不管民調高低，走進投票所投下您神聖的一票！」。