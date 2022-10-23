陳時中競選市長醫師後援會今天舉辦成立大會，近700位醫師出席，競總主委陳建仁更親自打電話到美國，請託第一代抗SARS英雄李明亮擔任後援會總會長。陳時中批評台北市政府領導出了問題，他當市長，會讓市立聯合醫院做好分級醫療，並當社區醫院的領頭羊。

陳時中的醫師後援會延攬醫界多位知名人士，除李明亮之外，立委邱泰源、新光醫院院長侯勝茂擔任後援會副總會長、洪德仁擔任台北市醫師後援會長、林應然擔任基層診所醫師後援會長、謝燦堂擔任婦產科醫師會長、李龍騰擔任家醫科醫師後援會會長、許建清擔任急診醫師後援會會長、彭純芝擔任小兒科醫師後援會副會長、劉興政擔任精神科醫師後援會會長、周慶明擔任全國醫師後援會會長。

競辦透露，此次是由陳建仁親自打電話到美國請託李明亮前來支持陳時中，李明亮回憶20年前對抗SARS的情形，談到那次經驗讓他搭計程車常常被司機認出來，他認為，全國人民也會對陳時中衷心感謝。

陳時中致詞時細數自己過去的政績表示，他當衛福部部長時，處理了小兒科的預防接種費用，從50升到100元，也從每一次提升到每一劑，因為這是有意義的政策，所以再困難也要去做。

他也提到，像C型肝炎防治總經費當時先編了23億，他上任第二年就踏出ㄧ大步，增加到48億，他後來也親自到國發會，讓預算再加碼，台灣才能把WHO要求的2030年消除C肝的計劃提前到2025年。

陳時中認為，台北相當的高齡化，但長照排名卻在後面20名，台北長照機構因為房價、人力都相對困難，但他希望能夠發展居家照護，他當市長也會有更多社福機構的運用，公用土地盡量釋出來做社福，不要一直賣土地只看重利益。

他也批評台北市政府的領導出了問題，8萬多名公務人員都很優秀，他當市長會帶領市府人員發揮力量，將市政做得更好，而台北市立聯合醫院要讓他們更回歸醫療本質，分級醫療要做好，當社區醫院的領頭羊。「未來台北有很多事情要做，也需要大家協助」。