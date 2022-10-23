蔡英文總統前晚4度幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，國民黨桃園市長候選人張善政說，近來蔡英文總統來桃園來得很勤，不過次次都是來幫鄭運鵬站台，對怎麼樣可以照顧桃園市民，沒看到她發表任何意見，諷刺選舉只是一時，不如想辦法幫市民好好做事！

張善政說，鄭文燦、鄭運鵬很常說他以前當行政院長，都沒照顧桃園，後來被挖出來說當年捷運綠線是他推動儘速核定，鄭文燦市長還就此感謝過他，臉書字字句句也都還在，但被挖出來後他們就不再提了。

張善政說自己每一天都在跟市民互動，聽到非常多市民、鄉親的心聲，大家或許住在不同的地區、從事不同的職業，但都有一個共同的願望，「希望桃園可以更好、桃園的市政可以蛻變、桃園的發展問題要有人來解決」！

張善政感嘆蔡英文來桃園4次，次次都是來幫鄭運鵬站台，他覺得很可惜，「選舉只是一時，要當市長，與其找高層站台好幾次，不如想辦法幫市民好好做事！」