好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）以演出動作片聞名，因患失語症，今年3月由家人代為宣布息影，將好好休養。事隔7個月，布魯斯的動作影星好友席維斯史特龍（Sylvester Stallone），近日受訪時提到布魯斯，面露難過地透露好友的近況。

根據外媒《II Messaggero》報導，席維斯史特龍最近受訪時，被問到是否與好友布魯斯保持聯繫？席維斯史特龍聽完後表情轉為感傷，透露兩人還是好朋友，只是通話時，對方已無法流暢地對談。席維斯史特龍接著指出，5年前布魯斯就有徵兆，原本個性一向侃侃而談，忽然變得沉默，讓他心中百感交集，感嘆：「我們曾一起瘋狂過，共同度過愉快的時光，看過這個廣大的世界。」

席維斯史特龍和布魯斯威利是多年老友，曾合作過《浴血任務》等作品，今年3月布魯斯威利因失語症而退休，席維斯史特龍在IG貼出多張兩人的合照，發文祝福：「我們認識非常久了，為你祈禱，願你跟你的家人一切安好。」

布魯斯威利退休後，他的妻子艾瑪赫明時常在IG上分享家庭生活，2個月前的美國父親節隔天，艾瑪PO全家福，以及布魯斯威利與10歲女兒梅布爾威利（Mabel Willis）跳舞的影片，布魯斯看起來仍相當靈活，讓粉絲稍稍鬆一口氣。