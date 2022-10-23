宜家家居（IKEA）平價、實惠，成功吸引不少粉絲購買居家用品、家具。有網友好奇，「買過IKEA最實用的東西是什麼？」成功釣出許多人回答，沒想到最多人推薦的IKEA實用物品，竟是填充玩具「鯊魚（BLÅHAJ）」。

原PO在PTT發文表示，雖然IKEA很好逛，還是有些東西其實沒那麼牢靠或實用，很多家具比較便宜，但也需要消費者買回家後自己組裝，若買到不適合或是不實用的，就完全失去購買的目的，因此他好奇詢問，「IKEA最實用的東西是什麼？推薦一下」。

網友們表示鯊魚玩偶是IKEA最實用的商品。（圖／翻攝自鯊魚俱樂部）

對此，許多人紛紛回應，「夾子台燈、小時鐘，耐用又便宜」「廚具區的多層架推車，當電腦主機的架子很好用，還能放東西」、「養貓必買黏毛滾輪，便宜好用」、「馬克杯吧，一堆開店的都用，超便宜」；還有不少網友開玩笑說是IKEA的各種美食，「肉丸，管飽」、「熱狗堡吧」、「雞翅、薯條和霜淇淋才是本體」、「雞翅、丸子、氣泡水」。

其中，最多人推薦IKEA的必買神物就是填充玩具鯊魚，「鯊魚抱枕」、「問就是鯊鯊」、「鯊鯊！我家狗狗一直咬不爛，其他玩具都咬爛3回了吧」；第二名是品牌購物袋，「藍色帆布袋，出國超好用」、「藍色袋子…用了快20年，搬家逃難都靠它」；第三名則是充電電池，「充電電池吧，大廠代工的品質不錯！」、「充電電池吧，前陣子才買，真的好用」。