程予希（右）在慶功宴上大方親林辰唏。（陳俊吉攝）

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日落幕，林辰唏、程予希、導演鄧依涵分別以《第一次遇見花香的那刻》奪下迷你劇集（電視電影）女主角、女配角、編劇等3項大獎，3人出席慶功宴分享喜悅。林辰唏曾以《罪美麗》入圍金鐘，時隔9年獲迷你劇集女主角獎，坦言心情激動，「原來得獎是這種感覺，很爽。」

林辰唏昨晚站上金鐘舞台，表示看到「您已經超時」提醒字幕不斷跳出來太緊張，忘記感謝的人很多，慶功宴上，她特地補充感謝劇中老公李易，因導演鄧依涵透露正籌拍《花香》第2季，林辰唏喊話李易要加入，「給點檔期喔」。

得獎後，林辰唏說有把獎座給到場的兒子看，兒子接過後喊「喔這好重」，她還將好運分享導演男友林立書，對他說「明年就換你」，透露男友執導的《最佳利益》明年將上2、3季，她跟兒子都有客串演出，若4歲兒子有意願當童星，她不會排斥。

鄧依涵則替林辰唏、程予希開心：「女主、女配都得獎，是很完美的結局。」她在台上公開出櫃，令人印像深刻，「我朋友說我很勇敢說這些話，但希望每個人不一定要站在舞台上才有勇氣說出這些話。」