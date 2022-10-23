爭取連任的台南市長黃偉哲今天成立連任勝選總部，同時端出5大競選政見。他提到，這次選舉是一場看好台南及看衰台南的決戰，他舉前總統馬英九8年任內負債1兆7千多億元，蔡英文總統當6年不只還許多債，經濟還成長很多，他強調，台南不需要「敗家政策」，只有省愈多，才能帶給鄉親更多福利。

黃偉哲說，這幾年台南完成很多成績，疫情控制為六都最好，台南經濟也能持續發展，來台南觀光的人也愈來愈多，台商回流首選也是投資台南，投資金額超過1200億元，而且，南科營業額也超過6500多億元，去產值更已上看1兆元。

黃偉哲說，再過14個月就是台南400年，我們要讓世界看台南，台南除了文化古都，也有許多先進科技，不只要做護國神山，還要打造「護國群山」。他說，過去4年很努力建設台南，希望大家給他一個機會，投他一票。

他說，過去4年也在議會支持下，一步步完成許多建設，因此也要拜託鄉親力挺民進黨34位順利高票當選、議會席次過半，市府跟議會也才能互相配合，一方面監督、一方面也能好好建設。

他說，未來4年擘畫了5大願景，包括永續台南，宜居首府；活力台南，全齡照顧；文化台南，國際聚焦；便捷台南，區域均衡；富饒台南，壯大台灣，選出好的人當市長，能讓城市升級，延續過去好的發展。

黃偉哲說，做好市政，就是市長選舉最好的保證，誠懇拜託大家作伙挺台南挺繼續拚，除了投給5號黃偉哲，議員也要支持34名民進黨提名的候選人及里長們，最後最重要的就是18歲公民權，呼籲大家一起投下同意。