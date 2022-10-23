企排18年第二周賽程最後一場賽事由女子組新北中纖出戰愛山林，愛山林雖在首局展現強烈求勝決心，率先搶下第一局，可惜接下來新北中纖靠著劉美菁和Zsanett聯手連下3局，最後就以28比30、25比14、25比19、25比16擊退愛山林，拿下開季2連勝佳績。

首局愛山林試圖一甩昨日輸球的低氣壓，開局變化多端的攻勢讓新北中纖找不到攻擊重心，取得些微領先。但新北中纖黃蔓亞與劉美菁帶動球隊緊咬比數，更在局末追平戰局，雙方一路糾纏至 Deuce，最後愛山林靠著吳佩茹的四號位攻擊得手以30-28拿下第一局。

第二局新北中纖劉美菁展現網前主宰力，無論是前排防守或是快攻得手都難不倒她，新北中纖迅速取得六分領先，但愛山林展現拚勁，多次奮力救球試圖緊咬比數，還是無法承受住新北中纖的猛烈攻勢，新北中纖順利追平戰局。

第三局愛山林展現韌性，吳佩茹與李子嫣的攻勢讓愛山林取得些微領先。但新北中纖Zsanett與劉美菁再次挺身而出，發揮前排的壓制力重新要回領先，迫使愛山林喊出暫停。暫停回來雙方有來有往，但新北中纖關鍵時候總能消滅愛山林的反撲氣勢，新北中纖最後拿下第三局，暫以2比1領先。

第四局新北中纖劉美菁再次扮演防守高牆，多次攔中得手有效抵擋愛山林的攻勢，加上 Sara 的攻擊得手，新北中纖很快取得六分領先，加上後續 Zsanett 與黃蔓亞的攻勢成功拉開差距，終場以25比16 拿下第四局，也收下比賽勝利。