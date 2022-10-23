25歲大陸女星虞書欣，擁有姣好容貌及火辣身材，過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。她也跨足影視界，出演《月光變奏曲》的女主角初禮，在熱播劇《蒼蘭訣》中飾演小蘭花精彩的表現令人氣大幅上升，成為新一代女神；近日她在Instagram上傳一段熱舞片，只穿內衣的性感模樣辣翻網友。

大陸女星虞書欣今（23）日在Instagram上傳一段37秒的熱舞影片，只見她妝容精緻，長捲髮披肩十分甜美可愛，她外罩著一件黑色短外套，裡面是膚色內衣，露出波濤洶湧深溝，加上纖細小蠻腰，曲線十分火辣，舞蹈過程中虞書欣不時扭腰擺臀，舞姿相當性感。

虞書欣翻跳BLACKPINK歌曲。（圖／虞書欣Instagram）

粉絲看到後激動留言：「欣欣寶貝太辣啊，受不了啦」、「這個臉，這個身材，搭配在一起，無敵」、「老婆好會跳」、「眼睛有點忙 不知道該看哪裡先耶」、「整個太平洋都是我為老婆流的口水」、「欣欣和BLACKPINK又夢幻聯動啦」，許多看完《蒼蘭訣》的網友紛紛希望她可以和男星王鶴棣在一起，開玩笑留言：「跳得很好，獎勵一個王鶴棣」、「跳得真好獎勵一個炸二代」、「王強好福氣」、「月尊大人允許妳穿這樣嗎寶貝」。

據悉虞書欣會這樣穿是拍攝品牌的內衣廣告，花絮中虞書欣渾圓曲線更加明顯，黑色短裙秀出勻稱美腿，穿著睡衣時露出一部分香肩，好身材相當撩人，工作狀態的她相當認真，會親自確認照片拍攝效果，展現專業工作態度。