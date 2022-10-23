前新竹市長林智堅21日在臉書發文，喊出「疼惜林智堅、懇請支持5號沈慧虹」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（23）日就在臉書上表示，「林智堅還敢喊疼惜我就投沈慧虹？看到這個，真的會生氣！」更痛批「面對抄襲案，事實上民進黨就是沒認錯」，引發討論。

王鴻薇在臉書上表示，林智堅彷彿已經忘記自己的惡行惡狀，最近不但頻頻露面，還在臉書發文要大家「疼惜林智堅、懇請支持沈慧虹」，王鴻薇坦言，這也提醒了我們所有人，面對抄襲案，事實上民進黨就是沒認錯，他們只是沉默，等風頭過去，隨時準備出來復辟。王鴻薇更說，林智堅論文抄襲到兩個不同學校都撤銷學位，而且其中一個還抄襲到國家標案，直接侵占國家財產權，品行之低劣、行為之惡劣，可以說是高等教育界的最大醜聞。

王鴻薇火力全開，再來，林智堅面對論文抄襲案的難堪，還妄想靠著12億新竹棒球場逆轉局勢，盛大啟用還邀請蔡英文總統來，結果可能自己也沒想到，球場蓋得七零八落，各種重大缺失，更讓人生氣的是，讓許多國手、職棒選手受傷，也有選手本季恐怕報銷，引起天怒人怨。王鴻薇直呼「這些帳新竹人還沒算完，就賣慘要人疼惜，林智堅我看你還是不要在自己傷口上灑鹽了」。

最後王鴻薇更直言，林智堅身為新竹前市長施政、品格都不行，還都是自己出包，怪不得別人，更好笑的是，林智堅現在搞不好連新竹人都不是，因為他當初為了烙跑去桃園選市長，現在恐怕還是桃園市民，「一個拋棄家鄉、品格低劣、施政無能的人，要人疼惜，誰疼惜這種人，恐怕跟他也就一丘之貉」。