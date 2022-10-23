由於東北季風影響、水氣減少，氣象局表示，明（24）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，明天僅迎風面東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨。未來一周，周四前天氣較穩定，周五起迎風面雲雨漸增；氣溫方面，北台天氣較涼，其他早晚涼、中南部日夜溫差大。另外菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑有不確定性。

氣象局預測明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天雨勢將趨緩，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，南部地區因殘餘水氣關係，亦有局部短暫雨。

溫度方面，預測北部及東半部高溫約22至25度，中南部仍可達29、30度，北部及東北部低溫約19、20度，其他地區約21至23度，中南部日夜溫差較大。另外嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（25日）宜花地區、大台北山區零星雨，其他各地多雲，馬金澎多雲到晴；北、宜、馬祖天氣涼，其他早晚涼。周三（26日）、周四（27日）宜花、大台北零星雨，其他各地多雲到晴；白天氣溫略回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大。周五至周日（28至30日）東半部及大台北轉雨，其他各地多雲到晴。