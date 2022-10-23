延期舉辦的第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事，於10月20日到30日在馬來西亞吉隆坡舉行，中華代表隊在女子個人賽項目方面，薛秀珍與林香孜兩人表現出色，為我國進帳1銀1銅，聽奧「獎牌庫」順利開張，總統蔡英文獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀選手，並鼓勵我國聽障保齡球代表隊再接再厲，創造佳績。

寶島聽障女子保齡球隊實力堅強，本屆賽事匯集當前我國實力最佳的選手與賽，在大會賽程次日舉行的女子個人賽，林香孜以1157分、預賽排名第1晉級準決賽，另一名好手薛秀珍則以1110分、預賽第3名晉級。

準決賽薛秀珍穩紮穩打，以182分比153分擊敗韓國選手李燦美（LEE CHAN MI，音譯），率先晉級金牌戰；另一場準決賽林香孜對決新加坡選手愛黛莉亞（ADELIA, NAOMI YOKOYAMA），可惜未能延續預賽時的好手感，以177分不敵對手的206分，林香孜無緣晉級金牌戰，但仍為中華隊奪下一面銅牌。

隨後進行的金牌戰，一向給人冷靜形象的薛秀珍也受到現場高張力比賽氛圍影響，表現不若預賽及準決賽，雖一路與新加坡選手緊咬比數，可惜終場仍以165分飲恨對手的176分，收下女子個人賽銀牌。

薛秀珍與林香孜1銀1銅的好表現，也為中華隊聽奧保齡球隊敲開奪牌大門，加上這兩面獎牌，中華代表隊在本屆聽奧已累積有2金8銀9銅，有繼續累積獎牌的機會。