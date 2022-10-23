副市長彭振聲於致詞時期許北市府透過公開表揚及獎勵，促進產業鏈的良性競爭，進而全面提升公共工程品質。（台北市政府提供）

象徵北市府公共工程最高榮譽的公共工程卓越獎，今年已邁入第十一屆，不但彰顯工程人員的辛勞與奉獻，更促進良性競爭，提升公共工程品質。頒獎典禮於10月18日舉行，由副市長彭振聲親自頒獎表揚各獲獎工程團隊。

彭振聲副市長表示，北市府於101年辦理首屆公共工程卓越獎，獎項依工程屬性區分為土木、水利、建築及設施工程等四大類別，今年是從去（110）年執行1,619件公共工程中，經各單位逐層篩選出32件優秀工程參選，並遴聘專家學者從中決選出25件卓越工程及團隊，獲獎率只有1.54%，殊為不易。彭振聲副市長期許北市府透過公開表揚及獎勵，促進產業鏈的良性競爭，進而全面提升公共工程品質。

工務局長林志峯強調，經評定獲獎之廠商，自頒獎日起二年參與北市府的標案，將給予押標金、履約保證金或保固保證金減收50%之優惠，另外依據臺北市政府工程廠商履歷納入評選審查機制，針對評選項目「廠商過去履約績效」，將予以增分鼓勵。

北市府今年特別辦理首屆「卓越匠師獎」為感謝對公共工程有傑出貢獻的施工廠商現場第一線施工人員，最終決選出13位獲獎者，遴選委員中華民國電機技師公會楊坤德理事長認為「卓越匠師獎」使獲獎者具榮譽感與使命感，以達更精進工程技術及經驗傳承的目的，業界表示認同。

複評委員國立中央大學林志棟榮譽教授表示，今年獲獎工程除施以嚴謹施工法及穩定品質控管外，更結合美感元素翻轉城市美學首重目標，其中全市堤防美化（第5期）統包工程將在地文化轉化為作品，藉由藝術家以共創工作坊的形式帶領民眾運用不同方式完成創作，使民眾對於堤壁作品更有共榮感，達到地方自鳴性之目的，並配合現地進行微調，讓每面作品呈現都能與環境、既有景觀最佳融合；另為因應全球劇烈氣候變遷及熱島效應影響，文山森林公園新建工程以安全防災、生態永續、活化教育發展、社區共榮等四大核心價值為原則，營造出豐富景觀，使公園不再是公園，而是市民日常生活後悠閒散步的後花園。

北市府表示，未來城市的發展不只是追求卓越，更要在國際競爭中不斷的超越。現階段因應居住安全及施工品質要求，秉持「永續發展」的核心價值，朝「先進節能」城市目標邁進，透過與各工程單位的合作，導入更多創新獨特的設計想法，更提高了工程價值，這股力量將持續不斷的滾動，為市民帶來更安全舒適的居住環境。