因為受傷而高掛免戰牌的切爾西後衛詹姆斯（Reece James），除了努力復健試圖趕上世界盃之外，近日詹姆斯在場邊觀戰切爾西大戰曼聯的比賽，被現場鏡頭拍到他在頂上大做文章，將頭髮染成了鮮豔的草綠色，意外成為場邊最大的焦點。

先前在歐冠小組賽面對義甲球隊AC米蘭，詹姆斯因與對手相撞後受傷退場，接受詳細的檢查發現是膝蓋韌帶受損，詹姆斯即使選擇不接受手術，選擇以復健的方式治療膝蓋，但還是必須得傷停6至8周的時間，可能將趕不上11月中旬舉行的世界盃。

Reece James at Stamford Bridge 🟢✂ pic.twitter.com/o8PNIhNrJl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 22, 2022

即使因傷處在心情低落的狀態，詹姆斯還是很關心切爾西的比賽狀況，動身前往史丹福橋球場觀看球隊迎戰曼聯的賽事，詹姆斯以綠色大衣現身觀眾席，加上一頭草綠色的髮型，似乎想表達非常懷念久未踏上的綠茵場，而且因為詹姆斯膚色略黑，遠遠看上去就像是在頭上種草皮，畫面十分逗趣。網路還流傳一張詹姆斯與《Minecraft》（當個創世神）裡頭的草地對比圖，笑翻眾多推特網友。

Why does Reece James new haircut look like a Minecraft block 😂 pic.twitter.com/300sa0Z7U9 — IG: footy.memes.21 (@footymemes21) October 22, 2022

NBA賽爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）就曾經在今年總冠軍賽當中，以一頭綠髮踏上球場，不過史馬特透露自己是為了與已經過世的母親分享殊榮，才將頭髮染成綠色來緬懷她。