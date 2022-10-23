民進黨桃園市長候選人鄭運鵬醫界暨六師後援會成立大會今天晚上舉辦。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬自曝向陳其邁請教時，陳其邁第一句話是「落選很艱苦」（台語）。

高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、立委林靜儀今天合體民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為其輔選。鄭運鵬自曝向陳其邁請教時，陳其邁第一句話是「落選很艱苦」（台語）。舉陳其邁競選高雄市長時一度落敗，補選又當選例子，呼籲選民不走回頭路。

鄭運鵬醫界暨六師後援會成立大會今天晚上舉辦，陳其邁遠從高雄、林靜儀遠從台中為到桃園鄭運鵬輔選。鄭運鵬致詞說，他在很特別的情況下（指換堅）參選，當時交代完競總就回高雄娘家，也向陳其邁請益。當時陳其邁告訴她的第一句話竟是「落選很艱苦」（台語）。

鄭運鵬說明，因為高雄經過掙扎，當年市民給國民黨機會，韓國瑜又很會「膨風」（台語），當時韓國瑜模式就是抹黑，如今桃園也是複製韓國瑜模式，抹黑桃園公共工程。但最後補選回來是陳其邁。所以很擔心桃園，希望桃園不要經過高雄辛苦這段歷程。

陳其邁致詞則說，桃園這8年進步相當快，包含招商、市政、鐵路地下化、航空城、捷運等等。陳其邁也喊話，假如換另一個人當上市長，歡迎廠商來高雄。他說，航空城之艱辛複雜，是全台數一數二大型改建，假如不是有能力的市長做不到，只有鄭運鵬可以。

陳其邁又說，換個市長差很多，蔡總統把最好的計畫都留在桃園，需要中央、地方合作。他也稱讚鄭運鵬是絕頂聰明的政治工作者，擔任幹事長展現折衝能力，要跟人吵架、政治攻防後，要馬上協商，相當不容易，絕對會是好市長。