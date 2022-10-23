高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、立委林靜儀今天合體民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為其輔選。鄭運鵬自曝向陳其邁請教時，陳其邁第一句話是「落選很艱苦」（台語）。舉陳其邁競選高雄市長時一度落敗，補選又當選例子，呼籲選民不走回頭路。
鄭運鵬醫界暨六師後援會成立大會今天晚上舉辦，陳其邁遠從高雄、林靜儀遠從台中為到桃園鄭運鵬輔選。鄭運鵬致詞說，他在很特別的情況下（指換堅）參選，當時交代完競總就回高雄娘家，也向陳其邁請益。當時陳其邁告訴她的第一句話竟是「落選很艱苦」（台語）。
鄭運鵬說明，因為高雄經過掙扎，當年市民給國民黨機會，韓國瑜又很會「膨風」（台語），當時韓國瑜模式就是抹黑，如今桃園也是複製韓國瑜模式，抹黑桃園公共工程。但最後補選回來是陳其邁。所以很擔心桃園，希望桃園不要經過高雄辛苦這段歷程。
陳其邁致詞則說，桃園這8年進步相當快，包含招商、市政、鐵路地下化、航空城、捷運等等。陳其邁也喊話，假如換另一個人當上市長，歡迎廠商來高雄。他說，航空城之艱辛複雜，是全台數一數二大型改建，假如不是有能力的市長做不到，只有鄭運鵬可以。
陳其邁又說，換個市長差很多，蔡總統把最好的計畫都留在桃園，需要中央、地方合作。他也稱讚鄭運鵬是絕頂聰明的政治工作者，擔任幹事長展現折衝能力，要跟人吵架、政治攻防後，要馬上協商，相當不容易，絕對會是好市長。
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