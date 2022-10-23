U23世界盃棒球賽最終戰上演「日韓大戰」，日本隊靠著丸山狀史3局下敲出致勝3分炮，以3比0擊敗韓國隊，奪下隊史第2冠，繼2016年首屆後再度登頂；韓國隊雖僅屈居亞軍，但也改寫隊史新猷。

日本隊這次以社會人組成，預賽拿下4勝1敗，本屆賽事唯一一敗就是敗給中華隊，接下來到複賽拿下3連勝，挺進冠軍戰後，再靠丸山狀史致勝轟拿下冠軍。

總教練石井章夫坦言，能夠一路走到冠軍戰、最後還登頂感到有些意外，賽後他情緒也有些激動，「主要是感受到選手都有成長，冠軍戰又打得很好，為他們的表現感到開心。」

石井章夫指出，由於這批日本隊球員很多都是首次出國，也是生涯首次國際賽經驗，當初給他們設下的主題就是「挑戰」，「很開心這批選手有實現這個精神，完成挑戰。」

由於日本防疫規定，自10月11日起，要入境日本必須要打滿3劑疫苗，若沒打滿3劑則需要提交出境前72小時內PCR陰性證明，結果日本隊谷優希、豬原隆雅在昨天做PCR時發現確診，冠軍戰無法上場，但賽前他們仍在群組內鼓勵隊友。

今天在冠軍戰敲出致勝3分炮的丸山狀史就說：「很遺憾他們在最後確診，賽前他們在群組鼓勵著大家，帶給我們很大的鼓舞，我們也要帶著他們的份一起拚。」他提到，看到隊友們連續上壘，輪到自己打擊時想著一定要有貢獻。

而這次日本隊在石井章夫帶領下，打出強悍球風並順利奪冠，但他認為這只是剛起步，還要繼續努力，希望未來的亞洲棒球會是更有力量的，「希望選手還能繼續成長，我也會繼續守護這批選手，不能因此自滿。」

U23日本隊谷優希、豬原隆雅在昨天做PCR時發現確診，冠軍戰無法上場，隊友帶著他們的球衣來到冠軍戰。（中華棒協提供）