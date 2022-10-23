藍營縣議員楊弘旻批，江欺騙總統、副總統，上午消防隊已救出受困民眾，江下午才帶人員去救車，根本就作秀。（宜蘭縣議員楊弘旻提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

藍營縣議員楊弘旻表示，9項裡的7項都是縣府的政績，市公所只做了「宜蘭人故事館」、「中山公園新護城河」2樣建設。（宜蘭縣議員楊弘旻提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

尼莎颱風帶來豪雨，使宜蘭縣員山鄉七賢村大淹水，風波持續延燒；因昨蔡英文總統、賴清德副總德至宜蘭助選；蔡說，日前宜蘭市淹水，江聰淵第一時間就投入救災，更主動跳下水，讚做事可靠；今（23日）藍營縣議員楊弘旻批，江欺騙總統、副總統，上午消防隊已救出受困民眾，江下午才帶人員去救車，根本就作秀。

昨江聰淵競選總部成立，正副總統蔡英文、賴清德到場站台；蔡提到，日前宜蘭市也淹水，江第一時間就投入救災，更主動跳下水，協助將泡水車移出，強調江做事、可靠、有責任感、不作秀；另，賴大讚江聰淵以「文化立市」，形成文化迴廊，市政做得很好，認真做地方建設。

對此，國民黨籍縣議員楊弘旻表示，縣長林姿妙的民調領先，是意料中的事，但江聰淵候選人作秀真的做過頭了，昨日總統、副總統來參加江的競選總部成立大會時，因江說的根本不是事實，才讓總統說江去救災。

楊弘旻指出，事實是16日民宿客人受困時，當天上午消防隊已把受困的8人全部救出來，而江聰淵是下午才帶人員去淹水民宿救車，根本就是作秀，跟事實差太多了！就是在欺騙蔡英文總統。

另，賴清德大讚江以「文化立市」，指宜蘭市的9項政績做得很好，楊弘旻表示，9項裡的7項都是縣府的政績，市公所只做了「宜蘭人故事館」、「中山公園新護城河」2樣建設，所以林姿妙了很多事情，大家都清楚，支持度才高。

江聰淵競辦則回應，原定7月要完工的抽水機房沒做造成大淹水，林姿妙整天不敢到現場，怕被民眾痛罵。而江接收消防局搭載上來的受困遊客，並確認全數安置在市公所防災中心後，即前往災害現場，依遊客要求將他們的汽車吊托上岸。

而正副總統提到的，除了江聰淵過去從政20多年來的服務足跡，更把蘭城內過去縣府與公所合力建設的成果，向鄉親報告；也指林姿妙怠惰造成淹水及救災不力，且其他建設也不是林做的，這是不爭的事實。請藍營議員多關心一再流標，被追回款項的縣府發包工程，讓縣民的文化中心圖書館及有關防洪治水的工程，不再延宕。