屏東萬丹國中3年前成立藤球校隊，經過教練方瑞照苦心經營，以及來自校方的大力支持，今年在全國青少年藤球錦標賽收到努力成果，女子隊在單循環賽事一舉踢出4連勝，勇奪國中女子組三人賽冠軍，也是隊史第一座青少年錦標賽冠軍。

屏東縣一直是台灣藤球發展的南部重鎮，但近年來少子化影響，又有人口外移的問題，要如何延續光榮傳統，成為鄭力元與方瑞照兩位教練師徒檔的重要課題，萬丹國中藤球隊教練方瑞照用心在南部發展，聽到哪裡需要藤球教練，就會接受他的教練鄭力元指示四處「開疆闢土」，他2019年來到萬丹，先從興華國小開始，隨後找到萬丹國中，獲得校方全力支持，讓他專心打造藤球校隊。

方瑞照在萬丹找到機會，儘管只是非學校編制的校隊教練，他平日還得兼差游泳教練，但他甘之如飴，表示：「看到孩子進步，我就又有動力繼續教下去。」他特別點名七年級小將郭子寧，進步幅度看得到。

屏東縣的藤球發展目前已有三級制，方瑞照坦言，要留住選手，理想的升學晉路非常重要，未來會持續努力尋找願意合作的南部大專院校，他說：「升學就是學生跟家長最關心的部分，我們希望能讓喜歡藤球的孩子能繼續藤球路，更期待找到更多好手。」

首度移師嘉義市舉辦的全國青少年藤球錦標賽，當地體育會藤球委員會也是去年才成立，今年就承辦全國性賽事，展現主委林怡華在地發展決心，閉幕頒獎典禮更請來嘉義市副市長陳淑慧與教育處處長林立生擔任頒獎嘉賓，讓參賽選手感受在地熱情。

國中男子組方面，士林國中在冠軍賽以直落二擊敗萬丹國中A，踢下國中組三人賽3連霸，也獲得教練詹宇庭肯定，來年將可征戰全國排名賽乙組賽事，詹宇庭說：「今年雖是沒有包辦男、女冠軍，但體系內有更多球隊參賽，看到努力的成果。」

過去也是選手的詹宇庭強調，目前他在台北市的規劃，已有3所國小、1所國中與3所高中發展藤球，他特別感謝校方、家長與各界贊助商的支持，「因為他們的支持，我才能無後顧之憂投入，未來希望體系能更穩定、永續經營，找到更多熱愛藤球的孩子，為國舉才。」

士林國中A何宥承（右）網前攻擊。（藤球協會提供）

嘉義市政府副市長陳淑慧蒞場頒獎，展現在地支持。（藤球協會提供）