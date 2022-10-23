第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨（22日）落幕，其中許常德和范曉萱一起創作的歌曲《I Promise》，以《良辰吉時》主題曲之姿敲響金鐘，成為本屆主題歌曲獎得獎作品，未料今（23日）傳出該歌曲並非為劇原創，恐不符合報獎資格。稍早，許常德在臉書回應了。

根據文化部網站指出，金鐘獎主題歌曲獎必須是「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。獎勵對象為本點第一款第一目及第二目之戲劇節目、迷你劇集之主題歌曲作詞者、作曲者及演唱者。」不過范曉萱當時接下許常德委託《I Promise》的製作，是為了獻給大甲媽遶境活動，以及替生病的外婆祈福，已於2021年曝光過，後來才成為戲劇《良辰吉時》的主題曲。對此，影視局已啟動查證，若屬實將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。

有網友在許常德的臉書留言問：「老師有想對昨天領的獎項，今天被提出質疑來說說想法嗎？」對此，許常德回覆：「報名獎項的公司會統一說，輪不到我發言。能趁機把參賽的規則和內幕公開，會發現很多感動，請期待。」

至於今年金鐘獎首度把節目、戲劇類分天舉行，許常德PO文表示這是必要的，因為疫情因素和網路看劇的興起，台劇終於有更多平台和資金來源的收入，在本屆金鐘獎百花齊放，「雖然節目類也有新平台的較多資金加持，但比起戲劇類，還是有一大截的差距，一樣是獨立頒獎，效果就會不一樣，可見金鐘要辦好，絕對不是靠縮短時間或互相幫襯，截長補短的方法只會更顯尷尬。」

許常德接著點出昨日金鐘獎的兩個成功之處，分別為「窮追不捨的想知道誰得獎」、「意外的遇到感動」，他認為這年有太多好的影劇作品，是本屆金鐘獎戲劇類好看的原因，並直言：「也就是說節目類要加油，不然明年再獨立各辦一天，只要戲劇更多精彩作品出現，節目類金鐘就會向廣播金鐘靠近，不能在同一水平上討論了。」