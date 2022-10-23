自大陸改革開放以來，民營企業成為大陸經濟增長動能，但是近年來陸企收入出現「國進民退」的現象。美國智庫彼得森國際經濟研究所17日報告指出，2021年財星世界500強名單上的陸企總收入中，民營企業的占比17％，年減2個百分點。

華爾街日報報導，彼得森國際經濟研究所指出，除了大陸國家主席習近平推動國有部門（sector）發展並遏制民營經濟的政策以外，還有全球大宗商品價格上漲與大陸房市低迷等因素，使得大陸民營經濟發展停滯。

近年來大陸的政策提升國家和國有部門在經濟中的權力，例如2021年大陸官方夏季高壓監管互聯網及補教等產業，造成部分知名民營企業的市值蒸發數千億美元。十年來，大陸政府武斷干預民營企業的做法，讓許多人認為，民營企業在大陸擴大影響力的日子一去不復返。

彼得森國際經濟研究所表示，民營企業的總市值在大陸前100大上市企業中的占比，從2021年上半年55.4％的高峰，於2022年3月降至42.1％，直到6月才略微回升至44.5％。