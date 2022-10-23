由教育部體育署指導、中華籃協、台南市政府與Absolute 3x3 Basketball共同主辦的2022 FIBA3X3台南挑戰賽，周末在台南市政府西拉雅廣場引爆籃球熱，為期兩天的世界頂尖對決23日產生最終王者，由世界排名第一的賽爾維亞Ub Huishan NE在延長賽絕殺比利時Antwerp，帶走2022 FIBA3X3台南挑戰賽冠軍。

2022 FIBA3X3台南挑戰賽共有來自10個國家、16支隊伍參賽，歷經22日一整天的激戰，產生最終八強，全為目前世界排名前20的隊伍，各隊為爭取冠軍頭銜、力拚15000美金的冠軍獎金，並爭取11月香港大師賽參賽資格，場場激鬥毫無保留。

本土隊伍雖已在昨天全數止步，但這場台南史上舉辦最高層級之籃球國際賽事，今天仍吸引大批球迷擠爆觀眾席，欣賞頂尖3X3好手的高水準對戰，搭配現場DJ秀及專業舞團「XL ARMY」帶來的火辣演出，讓府城的周末籃球氣氛熱到最高點。

賽爾維亞國家隊Ub Huishan NE展現世界排名第一的氣勢，八強戰擊敗從資格賽一路挺進的沙烏地阿拉伯Jeddah；四強戰與世界排名第四、亞洲排名最高的蒙古國家隊班底UlaanbaatarMMC Energy，殺進冠軍戰。世界排名第三的比利時Antwerp同樣是在場場硬戰中脫穎而出，力拚冠軍頭銜。

這場冠軍戰也是Ub Huishan NE及Antwerp繼8月德布勒森大師賽後再次交手，兩隊在擠爆的台南球迷面前打出激情又精彩的表現。Ub Huishan NE開賽起一路落後，正規賽最後不到兩分鐘靠兩罰得手以14比13超前比數，但Antwerp在最後五秒靠Thibaut Vervoort上籃將比數扳平，兩隊戰進延長賽。

延長賽由Ub Huishan NE獲得球權，Dejan Majstorovic在進攻時間終了前兩秒於外線出手命中，僅花10秒終結比賽，帶走2022 FIBA3X3台南挑戰賽冠軍。Ub Huishan NE、Antwerp也將攜手前進11月香港大師賽，同時都已取得FIBA 3X3年終總決賽資格。

世界積分排名第一的Strahinja Stojacic在這次賽事秀了幾手精彩灌籃秀，讓國內球迷大飽眼福，精湛的球技也是Ub的奪冠最大功臣，拿下這次賽事MVP，也將2019年高雄挑戰賽於四強落敗的遺憾討了回來。Stojacic表示，上次來台無緣爭冠的印象很深刻、很難受，很高興這次台南挑戰賽能再次來台，「就是要來贏」的決心很強烈，目標就是要拿下香港大師賽的資格，並希望維持這樣的贏球步調，拿下年度總冠軍。