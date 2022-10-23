周興哲小巨蛋演唱會今晚最後一場。（星空飛騰提供）

周興哲小巨蛋演唱會今晚最後一場。（星空飛騰提供）

周興哲「Odyssey旅程」小巨蛋演唱會今晚（23日）終場，邀來昔日同門魏如萱助陣，是她宣布離婚後首次公開演出，而他則是日前求婚成功即將進階人夫，2位話題人物同台備受矚目。唱完〈晚安晚安〉，魏如萱不改幽默狂撩他：「你的歌迷叫『小星星』，你知道你跟星星有什麼不一樣嗎？星星在天上、你在我心裡，我在想像你祼體的樣子，你知道『晚安後就要祼體了』。」

魏如萱今穿白紗公主裝驚喜登台，幾近臉貼臉的距離在他耳旁輕唱，羞得他一度臉紅，接著恭喜周興哲求婚成功「找到可以每天說晚安的人」，大讚他是男歌手裡講話最好聽的，還用手指戳他胸肌「是硬的」，他則誇她有氣質、造型像新娘，魏如萱聽聞秒回：「我以為我（造型）像花童。」提到這次演唱會四面台360度旋轉設計，魏如萱開玩笑稱台下有51位工作人員推著舞台轉，「像迴轉壽司，那我就是壽司裡的白飯」，妙語如珠，逗得全場笑聲不斷。

周興哲開場賣力唱跳〈That’s All〉等歌，時值節氣進入「霜降」，台灣正式入冬，周興哲一身雪衣裝扮應景，間奏時燈光變暗，白色雪衣驚喜發出七彩螢光，視覺效果瑰麗；今晚是此次巡演台北場最後一晚，他感性說：「一眨眼就3天了，好捨不得。」〈以後別做朋友〉等夯曲後，周興哲繞著四面台全場跑，氣氛超嗨，女友趙岱新也2度到場力挺。