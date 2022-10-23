第4屆U23世界盃棒球賽今天落幕，日本隊奪下隊史第2冠、韓國隊收穫首座亞軍，中華隊則拿下季軍，個人獎名單也出爐，中華隊曾宸佐攻守俱佳，獲選全明星隊最佳外野手，拿下生涯第3座國際賽個人獎。

曾宸佐曾在U15世界盃、U18亞青拿下全明星隊最佳外野手獎，本屆U23世界盃截至複賽結束，曾宸佐22打數敲出10支安打，打擊率高達4成55，攻守俱佳也讓他再獲殊榮。

U23世界盃全明星隊

先發投手：富田蓮（日本）

後援投手：權田琉成（日本）

捕手：GARCIA David（委內瑞拉）

一壘手：CHIRINOS Jesus（委內瑞拉）

二壘手：ARROYO Carlos（哥倫比亞）

三壘手：中川拓紀（日本）

游擊手：RODRIGUEZ Christian（古巴）

外野手：曾宸佐（中華隊）、PAGAN Ezequiel（波多黎各）、BURKE Christopher（澳洲）

指定打擊：大西蓮（日本）

U23世界盃個人獎項如下：

打擊王：大西蓮（日本），打擊率5成整

自責分率王：李祥榮（韓國），0.00／13局

勝投王：富田蓮（日本），2勝0敗

打點王：CHIRINOS Jesus（委內瑞拉），8打點

全壘打王：CHIRINOS Jesus（委內瑞拉），2轟

盜壘王：CHIRINOS Michael（委內瑞拉），5盜

得分王：AGUILAR Daniel（哥倫比亞），7得分

最佳防守球員：金寒星（韓國，音譯Kim Hanbyul）

最有價值球員：權田琉成（日本）