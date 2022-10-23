資深媒體人張友驊。（資料照片）

九合一選舉日益逼近，台北市選情是三黨重中之重，受到矚目。資深媒體人張友驊表示，這次民進黨錯估選情，陳時中當然希望母雞帶小雞，但因為選情不振，帶不動市議員參選人，導致現在變成小雞抬母雞，使民進黨這次選舉荒腔走板！

張友驊在網路直播中表示，蔡英文非常關切三個縣市的選舉，包括台北市、桃園市以及新竹市，這三個縣市也決定了蔡英文、朱立倫和柯文哲三個人未來的政治生命。

張友驊分析，國民黨是由蔣萬安母雞帶小雞，亦即有一個強勢的候選人帶領市議員們，打區域聯合作戰，衝高台北市的席次。為何蔣萬安可以母雞帶小雞？因為他聲勢看漲，所以很多市議員願意跟蔣萬安合作。

張友驊指出，這次民進黨錯估選情，陳時中當然希望母雞帶小雞，但因為選情不振，不被民進黨提名的市議員參選人看好，現在反過來，是小雞抬母雞！

張友驊直言，就是因為陳時中選情不佳，所以帶不動市議員參選人，導致民進黨這次選舉荒腔走板！尤其陳時中的年輕選票流失，中間選民又掌握不住，民進黨的市議員參選人都是各自努力，希望帶動陳時中的氣勢，而不是陳時中帶動民進黨的氣勢。

不過張友驊最後也強調，最後還是有許多變數值得觀察！