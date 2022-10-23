高雄市長陳其邁感念打火兄弟姐妹守護城市的辛勞，特別代表市民朋友，感謝辛苦的消防局同仁、義消兄弟姐妹。他今(23日)在臉書表示，市府積極推動老舊大樓消防設備改善，謝謝消防局同仁、基層里長還有義消兄弟姐妹共同合作，協助安裝住警器、滅火器，讓市民朋友住得平安。陳其邁並在照片中深深一鞠躬，對行舉手禮的消防同仁致上最高敬意。

陳其邁表示，在消防局同仁在火場忙碌時，也感謝義消兄弟姐妹，放下自己身邊工作、全力以赴、出生入死，協助救災。為妥善照顧打火兄弟姊妹，高市府消防局的預算，從過去每年只有22.4億元，在他上任之後大幅增加，明年會達到28.9億元。

增加消防人力是重要的一件事情，所以高市府在今年已再增加191人編制，未來人數將會增加到200位的消防人力，總編制將增加到1805位。另外，過去補助健康檢查金額2800多元，也增加到4500元，增加約60％。消防衣的採購預算，也增加了4倍，從855萬增加到4244萬。

過去高雄市超過15年的消防車有62輛，逾齡比超過25％，今年逾齡比例已經降到6.45％，在明年會降到4％。補蜂抓蛇的勤務，現在已經回歸農業局，減輕消防人員負擔。而義消的部分，自強活動費，從過去每年每個人642元，明年增加到1275元。福利互助費，從過去600元，陳其邁上任之後追加到800元，明年開始會增加到1000元。另外，義消保險費用近年來首次調升，明年會從過去的1186元，增加到1224元。

「高雄，有你們真好！」陳其邁強調，真的要非常感謝所有的義消兄弟姐妹，謝謝警消朋友，同心協力守護安全、守護市民。