一座開採了63年的油田，現在還能生產多少石油？據大陸最知名的大慶油田表示，開採這麼多年後，大慶油田開採難度必然是愈來愈大，必須在開採技術上有所創新才能實現產能突破。大慶油田使用3次採油技術，年產量連續20年保持在1000萬噸以上，是世界最大的3次採油基地，讓大慶總產能保持每年4000萬噸以上。

《中國新聞網》報導，60多年前，大慶油田的石油很容易噴湧而出，如今開採難度越來越大，中國石油大慶油田採油班班長劉麗表示，大慶油田靠技術創新，目前依然保持著旺盛的生機和活力，有望能實現「百年油田」的目標。

報導說，中國石油之前給出的數據顯示，截至2021年12月底，已經開發建設62年的大慶油田累計生產原油24.63億噸，佔大陸同期石油產量的近40%。其中，大慶油田3次採油年產量連續20年保持在1000萬噸以上，為世界最大的3次採油基地。

據了解，大慶油田位於黑龍江省大慶市，是1959年發現的中國大陸第一大油田，也是世界十大油田之一。開發之初約佔大陸所有油田產能半數，1960年開發建設，有包括薩爾圖、杏樹崗、喇嘛甸等48個油氣田組成，面積約6000平方公里。

中共黨主席毛澤東1963年發動「工業學大慶」的號召，大慶成為各地前往參觀學習的聖地。到1966年文革爆發前，大慶油田年產量已突破千萬噸。文革結束後，大慶油田連續27年（1976年至2002年）穩產5000萬噸，又連續10年穩產超過4000萬噸（2003年至2012年）。

大慶油田有關負責人表示，2015年以來，油氣當量始終保持在4000萬噸以上。62年間，主力油田採收率突破50%，比國內外同類油田高出10-15個百分點，海外權益產量連續3年保持在900萬噸以上。