從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，普丁的神智與健康狀態就一直是人們關注的話題。一位記者認為俄羅斯發的官方宣傳片，顯示了普丁手背出現疑似靜脈注射治療留下的瘀痕，但是官方媒體之後修改了這個片段，又看不出痕跡，目前對於影片解釋出現兩種說法。

英國太陽報(The Sun)報導，基輔郵報記者傑森‧傑伊‧史馬特(Jason Jay Smart)在推特上發布他的觀察，聲稱俄羅斯軍方新聞社「紅星新聞」(Zvezda News)發布的影片顯示，普丁右手背上出現環狀的深色痕跡，他推測是靜脈注射的瘀痕。

然而，目前找的的官方影片並沒有這個痕跡，史馬特聲稱，官媒曾發布了兩段影片，最初的影片沒有浮水印，出現了深色痕跡，之後俄羅斯國家新聞匆忙刪除了，補上帶有大量浮水印的修改後影片，就是為了掩蓋普丁的手背上的瘀痕。

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

影片有2段，是普丁視查俄羅斯動員兵訓練營的情況；第1段影片是其他軍人陪同普丁並匯報情況，影片並沒有出現密密麻麻的浮水印；到了第2段的影片，普丁戴起護目鏡與護耳罩，親自射擊狙擊步槍，之後他拍拍訓練營軍人並握手，其中就有他的手背畫面。

有些影片截圖出現較深色的環狀痕跡，有些則沒有。因此看法出現兩種解讀。在史馬特的推文下，前烏克蘭記者湯姆‧華納（Tom Warner）就不同意「靜脈注射瘀痕」的看法，他寫道：「我在紅星報的Telegram 上，仔細看了這則新聞的5段影片，那個痕跡似乎只是較為凸起靜脈，角度造成的陰影而已。」

但是他不否認普丁健康有問題，因為「他的手和臉都浮腫的不尋常，像是長期使用類固醇。」

有些人說這像一個咬痕，還有一位退休的神經外科醫生說「靜脈硬化」。

由於入侵烏克蘭這個決定相當的非理性，許多人認為普丁神智出現問題。本月稍早，普丁在莫斯科紅場舉行的閱兵式，以慶祝違反國際法吞併烏克蘭4個地區時，這位獨裁者的神神情狂躁，臉頰發炎，臉色通紅，看起來可能有情緒問題，或是健康問題。

上個月，在英國任教的烏克蘭政治學家索洛維（Valery Solovey）聲稱，普丁的病情相當嚴重，已影響了他對戰爭的判斷。