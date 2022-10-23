甜心教主王心凌因綜藝節目《乘風破浪》再度翻紅，網友發現有一位網路正妹長相神似王心凌，身材前凸後翹十分火辣，PO上PTT後掀起無數網友暴動，被封為「兇版王心凌」，而這名正妹的身份也被網友搜出叫「采臻」，是名美食、旅遊主題的YouTuber，近日她透露收到許多私訊反應她太瘦，她曬出比基尼照秀出強壯手臂，澄清自己有運動。

網路正妹采臻發文表示：「我沒有在減肥啦！大家別擔心⋯」她說有收到許多留言或者私訊，都是說她太瘦，對此澄清自己有透過運動練肌肉，直呼：「美不是瘦，而是有力量」。照片中采臻彎起手臂，秀出緊實的二頭肌，肌肉線條非常明顯，可見平時下了一番苦心，她穿著黑白撞色比基尼，傲人上圍沒有因為運動縮水，看起來仍然很性感，火辣的健康美迷暈不少人。

網友紛紛留言：「是不是為了拉更大隻的魚」、「一看就知道是釣大魚練出來的」、「吼這個流量密碼讓人很難看到肌肉~」、「好結實的肌肉」、「肌肉比很高」、「神力女超人」、「身材已經好到爆炸了」、「該不會要挑戰拉鯊魚（大誤）」、「等等，這沒有p圖！？」有人開玩笑問：「采蓁要去參加健美比賽了嗎」。

采臻相當喜歡釣魚，YouTube頻道可以看見許多釣魚的影片，她到澎湖出海釣魚，接觸釣魚一段時間的她講解釣魚前還需要拉筋，避免釣魚過程中造成肌肉拉傷，豐富釣魚知識吸引許多同好大讚「終於看到台灣有美麗的女子船拋惹」。