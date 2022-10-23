已經離開NBA賽場多年的射手尼克楊（Nick Young）近期為了博取版面，戴上生涯不曾接觸的拳擊手套初登擂台，結果慘遭對方KO輸掉比賽，事隔超過1個月後，沒想到尼克楊還是不服輸，特別點名了前巫師主控「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas），想與他痛快地打1場拳擊賽。

搭上前陣子「綠衫軍」賽爾提克主帥烏度卡（Ime Udoka）偷吃女員工的話題，尼克楊自曝自己效力巫師時期，曾經與球團的啦啦隊發生關係，也害得對方丟掉工作。談到烏度卡事件，尼克楊認為並不是因為雙方感情問題，導致烏度卡背叛了未婚妻，只是因為他太無聊了，言論一出引發譁然。

尼克楊上個月與音樂YouTuber Minikon進行拳擊賽，雖然靠著速度及臂展優勢牽制住對手，不過就在第4輪遭到了Minikon一拳擊倒，尼克楊甚至還滾出了繩圈之外，裁判確認無法再繼續進行比賽後，判定由Minikon獲勝。

原以為這場挫敗會重重打擊尼克楊，沒想到他在參加《VLAD TV》的節目時，被問到有沒有興趣再打1場拳擊賽，尼克楊直接點名了美國饒舌歌手Blueface以及亞瑞納斯。Blueface原本是尼克楊上1場拳擊賽的對手，但卻因職業拳擊執照申請未通過，所以才由Minikon上陣，至於亞瑞納斯則是尼克楊過去在巫師的隊友，亞瑞納斯雖然身高只有193公分，比起尼克楊矮了將近10公分，不過亞瑞納斯過去也是以小鋼炮身材在聯盟當中殺出血路，對於尼克楊來說肯定將比首戰還要難對付。