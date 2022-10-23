陳時中競選辦公室提供

民進黨臺北市長候選人陳時中今晚在松山臺北府城隍廟前舉辦「阿中廟口開講」活動，他提出設立「國際事務局」的政見，重申這幾年臺北市與上海舉辦「雙城論壇」，未來上任他暫時不會舉辦「雙城論壇」，假若共機不斷在臺灣附近上空飛來飛去還辦論壇，國際友人會懷疑一個首都市長的態度到底是什麼。

儘管天氣轉涼、現場也有些微雨勢，但今晚廟口仍湧進數百位民眾，民進黨松山信義市議員候選人洪健益、許淑華、許家蓓、張文潔及競選總部發言人立委林楚茵、羅浚晅也都出席參與。

陳時中開講時首先提出將設立「國際事務局」的政見，他說，臺北市是台灣的首都，一定要讓世界看到，因此國際事務局相當重要；這幾年臺北市與上海舉辦「雙城論壇」，好像世界上只有上海這個城市，但並不是這樣，國際上還有許多首都都可以跟臺北市來往、學習。

陳時中再次強調，未來上任，他暫時不會舉辦「雙城論壇」，他說，昨天「中共二十大」結束，對臺灣的態度也相當不客氣。不辦雙城論壇並不是要跟中國交惡，而是假若中國共機不斷在臺灣附近上空飛來飛去，我們還跟上海辦論壇，對其他國際上的友人來說，他們會懷疑一個首都市長的態度到底是什麼。

他認為，首都市長要把立場「徛在在」，讓世界看到臺灣對於自由民主的尊重，對我們生活價值的堅持，這是首都市長第一要做的事情。

陳時中指出，「國際事務局」將能招商引資、城市外交，進而做會展經濟，才能讓臺北的觀光起飛。提到觀光，陳時中說他想起一句話「廟口相招來食茶」，這是臺灣的文化，未來，也會努力將街區經濟拚起來。更要讓觀光配合文化資產，推廣臺北的傳統廟宇，搭配街廓經濟，讓更多國際觀光客來到臺北認識不同的文化。

在交通政策上，陳時中承諾將會在8年任期中完成捷運東環線，也會積極溝通民生汐止線的建設。並會用智慧交通網的方式來解決各個市民遇到的問題，因為「市民的小問題，是市政府的大問題」。

針對關水門時機的說法，黃珊珊嗆陳時中說「如果不懂應該搞清楚再來說」，陳時中表示，他懂的是「我的車子不想被水淹」，如果黃珊珊真的很懂，那怎麼會有幾百輛的車子被泡在水裡？市政不是冷冰冰，是要照顧市民，不是在市民有難時讓首長回說「不然要怎樣」的，而是要服務市民、對市民關心。

陳時中也提及上周拜訪信維整宅，並說政府要用最大的力量為民眾解決問題，不能讓這麼多市民住在那樣的環境，因為臺北市民值得住的更好。未來會由副市長擔任都更總督導，都更處與住都中心的人力編制也都會倍增，加速都更的效率。