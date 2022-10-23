發票遭他人對中1000萬！雲林有王姓男子因在苗栗某超商購買飲料，將其開出的發票帶回家後，不料，被弟媳拿去對獎中了1000萬特別獎，後續弟媳去兌獎，稅後實領796萬元，僅將200萬匯給王男，王男認為發票是自己的，一氣之下提告弟媳要返還剩下的596萬元；雲林地院審理，法官發現雙方曾開家族會議同意平分獎金，因此判弟媳應再付給王男198萬元，可上訴。

依據判決書記載，有位王姓男子在去年11、12月間，曾到苗栗縣1間超商購買2瓶飲料，將超商開出來的發票帶回雲林住家，日後弟媳何姓女子在整理家中發票時，發現該張發票號碼中了1000萬元特別獎，何女竟辯稱王男已將發票送給自己，便前往兌獎，扣稅後實際領到796萬元。

事後，王男委託律師以存證信函向何女要討回該筆獎金，但何女僅匯了200萬給他，其餘的596萬元不願返還，一氣之下對何女提起民事訴訟，要求返還596萬元。

何女則辯稱，在今年2月份開獎前，王男從未表示發票遺失，日後她對中發票特別獎1000萬元時，當時王男與自己的老公和女兒都在場，當時王男也沒表示「這是我的發票」，或「這是我請何女對獎的發票」；她也指出，後來老公為了家庭的和諧，才同意將200萬元匯給王男。

何女孩表示，雖然王男提供手機行車路線、地圖、ETC路線查詢等資料證明有到休息站，但無法證明該發票是王男到超商購物的消費憑證，就算王男認為是，但是該張發票也已贈送給自己。

雲林地院審理，依據王男提供的ETC通行紀錄及Google map時間軸軌跡資料，確實該張發票是王男在苗栗縣超商購物所得，不過也無證據證明王男將發票送給何女；另外，對於中大獎時，王男、何女、王男弟弟曾開家族會議討論如何分配獎金，並有錄影存證，當時何女提出見者有份，提議將獎金分為9人份，但王男則表示一人一半，原本都同意了，但王男後來反悔。

法官認為，王男、何女兩人對於該發票獎金，已達成稅後一人一半之合意，即有和解之效力，應受該合意的限制；該發票稅後為769萬元，其一半為398萬元，扣掉王男已拿到200萬元，何女應該再付給王男198萬元，可上訴。