「林佳龍是我們下一任新北市長最好的人選！」在總統、民進黨主席蔡英文近日站台輔選加持下，民進黨新北市長林佳龍信心倍增，他除了感謝小英總統時常到新北相挺之外，也懇請鄉親出來支持，並預告他下週的車隊掃街、三市拜票行程表，以及聯合競總、大型造勢活動，要全力把投票率催出來。

林佳龍今(23日在臉書發文表示，自參選後，除了有新北大翻新戰隊大力相挺，更感謝小英總統時常到新北，親自懇託鄉親出來頭皮、支持佳龍還喊出「林佳龍是我們下一任新北市長最好的人選！」。

「新北一定贏！10/24-10/30重點行程預告」林佳龍預告將滿檔跑透全新北，下週行程表出爐，歡迎大家儲存收藏、轉傳分享，相揪厝邊好友到場支持，強力帶起新北大翻新的士氣！距離選舉日只剩一個月，我們持續打入巷戰，安排車隊掃街、三市拜票，並透過成立聯合競總、大型造勢活動，在最後衝刺階段，全力將投票率催出來！

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林佳龍表示，如同沈發惠委員所說：「只要大家團結，市長一定能當選、議員一定會過半！」年底選舉要一起實現重返進步執政、翻轉城市的願景。我要拜託大家下週來做我的分身，一人拉十票，講出我們的主張、喊出我們的期待，一起翻轉新北贏得最終勝利！11月26日，懇請大家「票投林佳龍，選1號、選一次」，新北一定要翻新、人民一定要勝利！